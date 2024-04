Elezioni europee: cinque seggi tornano al “Divini” in viale Mazzini

L’ufficio elettorale del Comune di San Severino informa che l’edificio scolastico dell’Itts “Eustachio Divini” di viale Mazzini, già sede di sette seggi elettorali prima degli eventi sismici del 2016 (1, 6, 7, 8, 9, 10 e 11), potrà riaccoglierne cinque di essi: si tratta dei seggi numero 6, 7, 8, 9 e 10 presso cui gli elettori di San Severino, sin dalle prossime consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo del Parlamento europeo, potranno esprimere il loro voto.

Gli altri due seggi, l’1 e l’11, saranno invece definitivamente ubicati nell’edificio scolastico di piazzale Alessandro Luzio. Al fine di aggiornare le tessere elettorali, si invitano i cittadini settempedani che risiedono nelle circoscrizioni territoriali di questi due seggi (1 e 11) nei quali ricadono vie del centro storico e di Castello, borgo Fontenuova, viale Bartolomeo Eustachio, via Gorgonero, via Virgilio da San Severino e loro vie traverse, a recarsi presso l’Ufficio elettorale del Comune per il ritiro delle nuove tessere aggiornate con la nuova ubicazione di dette sezioni elettorali.

L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio elettorale è il seguente:

– martedì, giovedì, venerdì dalle 10 alle 13

– martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Questa l’ubicazione aggiornata dei seggi elettorali di San Severino:

edificio scolastico – piazzale Luzio : seggi numero 1, 2, 3, 4, 5 e 11

edificio scolastico – viale Mazzini : seggi numero 6, 7, 8, 9 e 10

edificio scolastico – piazzale Roberto Bianconi (fraz. Cesolo) : seggi numeri 12 e 13