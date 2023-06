Una serata speciale e soprattutto un esperimento da riproporre. Le cinque classi terze della Secondaria di primo grado del Comprensivo “Tacchi Venturi” di San Severino hanno voluto festeggiare insieme, piuttosto che in cene di sezione, la fine dell’anno scolastico ed “esorcizzare” lo spauracchio dell’esame di fine primo ciclo con una cena a cui hanno preso parte con piacere un gran numero di insegnanti.

Location invitante quella del Faro di Taccoli, che ha consentito successivamente il ballo di fine serata, e magistrale organizzazione con animazione alla consolle da parte dell’insegnante di educazione fisica Lavinia Romagnoli che ha suscitato anche l’interesse del patron Massimiliano Caciorgna, deliziato dalla verve dei giovani e dei… meno giovani.

Al termine della gustosa cena i ragazzi hanno balzellato sulle note dei motivi più gettonati del momento, mentre i docenti hanno apprezzato il disco revival, cornice dei magici tempi andati. Ciliegina sulla torta l’esibizione danzante in coppia in tenuta ufficiale di Anita Padovan e Lorenzo Scarano, con il quale ha duettato anche Laura Calcavecchia, a testimonianza del meritato secondo posto ai recenti campionati studenteschi nazionali delle ragazze del Venturi. Studenti ed insegnanti cementati, quindi, alla vigilia dell’ultimo atto, l’esame di terza media. Intanto una serata rilassante all’indirizzo del motto del Magnifico «chi vuol esser lieto sia: del doman non v’è certezza».

Lu. Mus.