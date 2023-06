La Giunta comunale ha modificato, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023, l’orario di servizio del personale dipendente e di apertura al pubblico dei vari sportelli articolando le presenze dal lunedì al venerdì, con un rientro pomeridiano di tre ore il martedì che comporta un sabato lavorativo ogni due settimane a ciascun dipendente.

Una piccola rivoluzione che permetterà l’apertura al pubblico anche nel pomeriggio di martedì garantendo comunque quelle attuali dal lunedì al sabato compreso.

I cittadini saranno ricevuti nei pomeriggi di martedì dalle ore 15.30 alle 17.30.

La nuova organizzazione dell’orario, che fa seguito anche a una richiesta delle organizzazioni sindacali, entrerà in vigore dal 5 giugno. Le disposizioni previste in una delibera della Giunta comunale riguarderanno anche il personale adibito ai servizi esterni, come il servizio manutenzioni.

Al contrario, non riguarderanno il personale assegnato al servizio segnaletica, al servizio cimiteriale, all’asilo nido, quello addetto ai trasporti scolastici e gli agenti di Polizia locale per natura stessa delle funzioni loro assegnate.