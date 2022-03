Serralta sfodera una bella prova e vince 5-3 sul campo della Sangiustese

Batte un colpo importante il Serralta che va ad espugnare il campo della Sangiustese, quarta in classifica e in corsa per un posto nei play off, con una prova di carattere e di ottimo gioco cosa che porta ad una vittoria squillante, seconda di fila, che consente ai gialloblù di raggiungere a quota 25 punti il Sarnano e di accorciare su tutte le altre (zona play off lontana 5 lunghezze) in una graduatoria cortissima per un campionato in cui molto è da decidere e che può riservare ancora sorprese. Prestazione con molti aspetti positivi per il Serralta, ma da sottolineare è la grande reazione avuta al doppio svantaggio iniziale che ha portato al pareggio e poi all’allungo decisivo valso un buon margine gestito poi con sicurezza fino al termine. Insomma, ottimo risultato e viatico ideale per andare ora ad affrontare al meglio la capolista Filottrano che arriverà al Palas settempedano venerdì 1 aprile (ore 22) con i gialloblù che dovranno rinunciare agli squalificati Dialuce e Bonci.

Cronaca

Trasferta complicata quella di Monte San Giusto per il Serralta che affronta una delle squadre migliori del girone. I ragazzi di Falsetti sono carichi dopo aver superato la Polisportiva Victoria Cingoli nel precedente turno e vogliono continuare la marcia positiva. L’avvio di partita, però, non è dei migliori dato che i locali impongono il proprio ritmo e già al 2’ chiamano alla parata di istinto Vignati(nella foto) su tiro ravvicinato di Ventresca. E’ il preludio al gol del vantaggio che arriva un minuto dopo. Pellegrini viene fermato e il contropiede sangiustese è letale con Amadio che da posizione centrale trova il vantaggio per i suoi. Lo stesso Amadio fa bis al 7’ con un diagonale da sinistra. Per fortuna il Serralta non molla e si dimostra bravo nella reazione tanto che al 10’ le distanze vengono accorciate. Bonci è furbo a battere velocemente una rimessa laterale servendo Nardi libero in area che non sbaglia. Nardi ci riprova, sempre su assist di Bonci, ma il tiro è respinto dal portiere. Al 16’ il pari è servito. Piccinini ben servito a centro area mette dentro. I gialloblù non mollano la presa ed ecco il tris al 18’ grazie ad una prodezza di Nardi. Si va al riposo sul 3-2 Serralta grazie anche a Vignati che dice di no al solito Amadio. Al minuto 14 della ripresa Piccinini sigla la doppietta personale finalizzando con un preciso rasoterra sotto le gambe di Traini una ripartenza di Pellegrini. Gli ospiti allungano ancor di più andando sul 5-2 grazie ad un gran passaggio di Bonci capitalizzato al meglio da capitan Dialuce . Quest’ultimo viene espulso per doppio giallo. Nel finale di match è bravo Vignati a mantenere l’ampio e rassicurante vantaggio grazie ad alcune belle parate fino a quando Amadio non trasforma un tiro libero per la sua tripletta e per sancire il 3-5 finale che consegna al Serralta un gran bel successo.

FORMAZIONE SERRALTA – Vignati, Bonci, Nardi, Dialuce, Piccinini, Pellegrini, Ciriaco, Gashi, Moscoloni, Malandra, Palazzesi. All. Falsetti.

Roberto Pellegrino