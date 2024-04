“Espansione City” passa alla “Kubocom”: in pensione Claudio e Graziella

Dopo vent’anni di presenza a Tolentino la ditta Espansione City registra il passaggio di testimone dai fondatori – Claudio Scarponi e la moglie Graziella Buschittari – alla società Kubocom srl di Civitanova. L’agenzia di pubblicità resterà operativa nella sede di via Pertini, mantenendo il servizio verso il tessuto economico del territorio.

Kubocom, agenzia di comunicazione e media, dopo aver preso in concessione il gruppo RadioLinea, ha rilevato tutti gli impianti della cartellonistica stradale che fanno capo a Espansione City sul territorio provinciale, le attrezzature e il know out che in questi anni ha portato l’agenzia a essere un punto di riferimento per la promozione dell’immagine di molte aziende locali.

Motivo della cessione? Il raggiungimento dell’età pensionabile di Claudio e Graziella, i quali vivono (e hanno sembre vissuto) a San Severino.

“La nostra parte l’abbiamo fatta – dice Claudio Scarponi, che è pure fotografo e pubblicista – ed è giunto il momento di lasciare il campo alle nuove generazioni. Mia moglie Graziella è già in pensione, io lo sarò a breve. Ringrazio tutti coloro che in questo tempo ci hanno dato fiducia e le imprese che, attraverso i nostri servizi, hanno investito sulla pubblicità per veicolare i loro prodotti. Sono sicuro che con la nuova società l’offerta migliorerà ancora. Nostra figlia Arianna (graphic design) sarà al fianco di questo nuovo progetto”.