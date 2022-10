E’ un punto pesante quello che la Settempeda si porta a casa dalla lunga trasferta a Cascinare che muove la classifica, fa dimenticare il passo falso del sabato prima e fa morale. Un pareggio a reti bianche giunto al termine di una prova convincente, di personalità ed autoritaria. I meriti dei biancorossi aumentano per il fatto di aver tenuto botta per circa un’ora con l’uomo in meno causa l’espulsione comminata a Forresi a dir poco dubbia, sicuramente affrettata e troppo severa (normale fallo di gioco sulla linea laterale a trequarti campo). Una Settempeda che, dunque, esce a testa alta da un campo tradizionalmente difficile e contro un avversario considerato dai più favorito per il successo finale, ma che in questo pomeriggio non è sembrato superiore e che al contrario ha sofferto nel fare gioco e nell’affrontare una squadra biancorossa in giornata e che avrebbe potuto chiudere in vantaggio un primo tempo gestito al meglio e dove ci sono state buone occasioni. Ottima la prova del collettivo di Ruggeri che ha scelto per l’occasione un 4-3-3 che presentava come novità maggiori Mariani terzino destro (poi messo centrale quando è arrivata l’inferiorità numerica), Kheder terzino sinistro, Broglia in mezzo al campo e Verdolini a sinistra nel tridente (prima da titolare per il numero 10). Nel prossimo turno i biancorossi tornano al Soverchia per affrontare il CSKA Corridonia (ore 15.30).

Il tabellino

ELPIDIENSE – SETTEMPEDA 0-0

ELPIDIENSE CASCINARE: Melillo, Nepa, Polinesi, Cardinali, Cannoni, Cento, Catinari, Petrucci, Eclizietta, Castellano, Sablone. A disp. Schiavoni, Cinesi, Pollastrelli, Sbaffone, Salvati, Amadio, Mandorlini, Sirolesi, Di nardo. All. Buratti

SETTEMPEDA: Caracci, Mariani, Kheder, Broglia, Campilia, Forresi, Quadrini, Silla, Capenti(30’st Lleshi), Verdolini(15’st Latini), Ulissi. A disp. Palazzetti, Bucarelli, Granili, Menichelli, Orlandani, Tabarretti, Panicari. All. Ruggeri

ARBITRO: Falgiani di Ascoli Piceno.

r.p.