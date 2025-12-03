Sios Novavetro, seconda vittoria di fila: sabato in casa il derby con la Paoloni

Vince ancora in casa la Sios Novavetro (secondo successo consecutivo) e sale a quota 10 punti in classifica. Contro il fanalino di coda del girone, la Consar Pietro Pezzi Ravenna, i ragazzi di coach Federico Domizioli avevano una ghiotta occasione per fare bottino pieno e non l’hanno mancata, anche se, perdendo malamente il secondo parziale, si sono un po’ complicati la vita per raggiungere l’obiettivo. Il match, infatti, è terminato 3-1 per i settempedani con i seguenti parziali: 25-21, 24-26, 25-22, 25-22.

La Sios Novavetro è partita bene, ha vinto il primo set con il giusto atteggiamento. Bene pure nel secondo parziale, almeno fino al 24-21. Poi un blackout inaspettato ed ecco gli ospiti pronti a rimontare e a chiudere il set ai vantaggi. Sull’1-1 i padroni di casa hanno comunque reagito e sono riusciti a non avere più flessioni, tanto da chiudere le successive due frazioni di gioco sempre al momento giusto.

“A sprazzi abbiamo fatto vedere qualcosa di buono – ha detto il coach Federico Domizioli – contro un avversario giovane che potenzialmente è una squadra temibile. Noi abbiamo forzato un po’ di più in battuta e abbiamo fatto una fase break positiva. In generale avremmo potuto fare meglio, ma siamo sulla strada giusta…”. E’ rientrato in squadra lo schiacciatore Skuodis dopo un mese di assenza per infortunio, e il suo apporto è stato importante. Bene ha fatto anche l’altro schiacciatore Marinozzi, giudicato Mvp dell’incontro.

Sabato 6 dicembre altra gara interna per la Sios Novavetro (ore 17, palasport “Ciarapica”). Si tratta del derby provinciale contro la Paoloni Macerata, una sfida molto attesa su entrambi i fronti.

La classifica del girone, dopo sette giornate, è la seguente: Sab Group Rubicone 22, La Nef Re Salmone Osimo 20, San Marino 18, Querzoli Forlì 17, Loreto e Cavallino 4 Torri Ferrara 16, Paoloni Macerata 12, Hokkaido Bologna 11, Sios Novavetro 10, Pallavolo Sabini 8, M&G Scuola Pallavolo SsDarl 7, Don Celso Volley 6, Montorio 3, Consar Pietro Pezzi Ravenna 2.