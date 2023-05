La pioggia non ferma la musica di Fantastic Negrito a San Severino. Il concerto, grande anteprima del 32° “San Severino Blues”, si terrà regolarmente sabato 20 maggio all’interno del palasport Ciarapica invece che in Piazza del Popolo. I biglietti saranno disponibili anche al botteghino, ma è consigliato prenderli in prevendita su Ticketone perché i posti sono limitati.

Come noto, il “San Severino Blues” si è assicurato una delle sole tre date che Fantastic Negrito tiene a maggio in Italia, dopo l’apertura del concerto di Bruce Springsteen a Ferrara.

Xavier Dphrepaulezz, in arte Fantastic Negrito, originario di Oakland, California, vince nel 2015 il primo NPR Tiny Desk Contest. Grazie alla sua originale miscela di blues, R&B, gospel e rock negli anni seguenti Negrito si aggiudica tre Grammy Awards consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album con i dischi The Last Days of Oakland (2017), Please Don’t Be Dead (2019) e Have You Lost Your Mind Yet? (2021), eguagliando in questa performance i grandi Robert Cray, Stevie Ray Vaughan e Taj Mahal. Conquista così un vasto pubblico, anche oltre il genere blues. Negrito s’imbarca poi in tour con personaggi che vanno da Sturgil Simpson a Chris Cornell, collabora in studio con Sting e E40, lancia la sua etichetta Storefront Records, si esibisce a Lollapalooza, Glastonbury, Newport Folk, Bryon Bay Blues ed in quasi tutti gli altri grandi festival e fonda Revolution Plantation, una fattoria urbana finalizzata all’educazione e all’empowerment dei giovani.

Quest’anno Negrito ha ricevuto anche la quarta nomination ai Grammy Awards per Oh Betty, singolo tratto da White Jesus Black Problems, straordinario ultimo lavoro, ispirato ad una storia d’amore interraziale e illegale nella Virginia del 1750 tra una serva bianca e un schiavo di colore, una trascinante ode alla forza della famiglia e alla persistente resilienza del genere umano. Un album, ma anche un film presentato con dei concerti in solo acustico. Anche sul palco di San Severino saranno proiettate immagini tratte da questo film, ma questa volta con la sua band al completo.

“San Severino Blues” intanto preannuncia altri due assi della musica afro-americana che arriveranno a luglio, il 21 la chitarrista texana Carolyn Wonderland e il 22 la cantante blues-rock Nikki Hill.

Info: h 21.30, ingresso in via Mazzini 33 (apertura porte h 20.15). Posto unico 25 euro più diritti di pevendita su Ticketone.