Coppa Marche: la Settempeda cala il poker con Caldarola

L’esordio stagionale in una partita con punti in palio, quella di Coppa Marche, sorride alla Settempeda che si impone nettamente e con pieno merito sul Caldarola. Gara risolta già nel primo tempo dai locali con un tris che piega i caldarolesi e rende la ripresa una sorta di allenamento utile per mettere minuti nelle gambe e rifinire i meccanismi di gioco. Malgrado il gran caldo, clima decisamente estivo, una condizione atletica per forza di cose non al meglio e le numerose assenze, la squadra biancorossa convince e mostra molte delle proprie qualità sia sul piano della manovra che dei sincronismi. Cosa quest’ultima non scontata, dato che c’erano alcuni nuovi e soprattutto molti ragazzi della juniores. Ecco, questo è l’aspetto probabilmente più positivo della giornata, dato che coloro che sono stati utilizzati da mister Ruggeri hanno rispettato al meglio le consegne tattiche e sono risultati tra i migliori. Sicuramente molti di loro faranno parte del gruppo prima squadra in questa stagione. Su tutti spicca e merita elogi il classe 2003 Edoardo Farroni (un gol, un assist e un rigore guadagnato) che ha mostrato sprazzi e intuizioni notevoli nel ruolo di mezzala destra così come hanno fatto bene anche gli altri due 2003, cioè Alessandro Botta, sempre puntuale nelle diagonali difensive da terzino destro, e Simone Pierandrei, ultima mezzora da prima punta con gol nel recupero. Buone risposte sono giunte anche da Sparvoli (lineare e concreto come terzino sinistro), Del Medico (nell’inedita posizione da mezzala sinistra) e Broglia (da regista e con la fascia di capitano).

Ora la Coppa viene accantonata (terzo e ultimo confronto a metà ottobre a Camerino dove basterà un pari per passare il turno) e la testa va al campionato che prende il via sabato prossimo, 25 settembre, con la trasferta a Casette Verdini.

La cronaca

Il “Soverchia” riapre i battenti dopo il lungo stop per la pandemia ospitando la prima partita ufficiale della ripartenza della formazione di casa. Si va in campo per la Coppa Marche. Il secondo turno del girone 11 pone di fronte Settempeda e Caldarola. Squadre rimaneggiate e con formazioni inedite per via delle tante assenze e per scelte precise da parte dei due tecnici quelle che si presentano al fischio di inizio. Biancorossi con diversi “ragazzini” titolari (tre 2003 e un 2002) e con prove tattiche (Broglia davanti alla difesa e Del Medico a centrocampo). C’è anche bomber Rocci che fa la prima punta ed è in pratica al debutto stagionale. L’avvio è con ritmi bassi anche per il caldo notevole che in campo si sente eccome, ma la gara è da subito piacevole e le occasioni non mancano. Vendemmiati si libera sulla linea laterale con uno stop a seguire al volo pregevole. Il passaggio seguente verso Duca è preciso, ma il numero 10 non trova il tempo per concludere al meglio verso la porta. Risposta immediata dall’altra parte grazie a Botta che lancia Rocci bloccato con una uscita tempestiva dal portiere ospite. Caldarola pericoloso poco dopo con cross da sinistra che cade a centro area dove Staffolani, tutto solo, cicca mancando il tiro volante. Al 18’ si prende la ribalta Farroni: iniziativa personale palla al piede del giovane centrocampista che parte in velocità mostrando un cambio passo notevole che lascia sul posto il primo avversario, poi il secondo difensore viene superato di slancio in area e quindi sinistro rasoterra che Kevin in tuffo non controlla al meglio e palla che scivola in porta. 1-0. La Settempeda gioca bene facendo viaggiare la palla velocemente anche con cambi di campo efficaci. Al 37’ il raddoppio è servito: Del Medico fa viaggiare a sinistra il solito Farroni che entra in area e crossa forte rasoterra trovando la deviazione sotto porta di Falconi che in scivolata devia nella propria porta nel tentativo di anticipare Panicari a cui sarebbe arrivato un passaggio comodo da spingere dentro. 2-0. Al 41’ il tris è cosa fatta: Botta vede il movimento di Farroni a smarcarsi in area e lo pesca puntuale. Kevin esce e finisce addosso all’avversario. Per la signorina Vallorani il contatto è da rigore. Sul dischetto va Rocci che non sbaglia. Destro preciso rasoterra che spiazza l’estremo ospite e il punteggio va sul 3-0. Prima del riposo c’è tempo per assistere ad uno scatto di Rocci sulla sinistra che poi calcia in corsa. Il rasoterra è respinto da Kevin che è bravo a dire di no a Panicari che sugli sviluppi del corner calcia da pochi passi. La prima chance della ripresa, notevole, è del Caldarola che nel frattempo ha cambiato uomini e posizione ad alcuni giocatori per avere più incisività. In effetti qualcosa accade come quando Acuti viene anticipato da Caracci in uscita e subito dopo Duca da centro area manda un destro a mezza altezza verso la porta incustodita, ma Mulinari è reattivo nel ribattere in tuffo di testa. E’ un buon momento per i ragazzi di Dell’Erba che sfiorano ancora il gol con Jacopini, colpo di testa largo di poco, e con Acuti, sinistro in corsa deviato in tuffo da Caracci. Arrivano i cambi anche in casa Settempeda e uno dei neo entrati, Pierandrei, ci prova con un destro potente che Kevin devia in angolo. Il finale vede le squadre molto stanche, anche se i padroni di casa si fanno vedere grazie ai più giovani. Orlandani (altro 2003) è bravo a recuperare palla in scivolata sulla trequarti, intervento che consente a Pierandrei di scattare verso l’area da dove conclude con il destro ma la palla finisce alta. Nel recupero, però, Pierandrei vede premiato il suo impegno e la sua voglia di far bene. Sparvoli avanza sulla sinistra e con un preciso tocco serve Falistocco che effettua un perfetto assist in mezzo per Pierandrei che arriva in corsa e con il piattone destro mette dentro a mezza altezza. Rete che decreta il 4-0 finale e chiude il match.

SETTEMPEDA – CALDAROLA 4-0

Marcatori: pt 18’ Farroni, 37’ autorete Falconi, 41’ Rocci su rigore, st 47’ Pierandrei

SETTEMPEDA: Caracci, Botta, Sparvoli, Broglia, Latini, Mulinari, Sfrappini, Del Medico, Rocci(st 20’ Pierandrei), Farroni(st 33’ Orlandani), Panicari(st 19’ Falistocco). A disp. Cardorani, Forresi, Lullo, Crescenzi, Gega, Campilia. All. Ruggeri

CALDAROLA: Kevin, Falconi(st 1’ Jacopini), Lazzari, Manfrini(st 1’ Araidinosky), Aringoli, Pela(st 20’ Maccari), Staffolani(st 20’ Tirabassi), Ruggeri, Acuti, Duca, Vendemmiati(st 10’ Pelati). A disp. Sileoni, Sebastianelli. All. Dell’Erba

ARBITRO: Vallorani Giulia di San Benedetto del Tronto

NOTE: spettatori 100 circa. Angoli: 4-3 per la Settempeda. Ammoniti: Broglia, Sfrappini, Ruggeri, Kevin, Staffolani.

RP