Pizzata di fine agosto per gli ospiti della Casa di riposo “Lazzarelli”. Un momento di festa per nonnini e nonnine ospiti della struttura, ma anche una bella occasione per stare un po’ insieme, all’aria aperta, dopo mesi di chiusure imposte dall’emergenza Covid.

Al pomeriggio, allietato da buona musica, hanno preso parte la presidente della “Lazzarelli”, Teresa Traversa, il sindaco Rosa Piermattei e la presidente della Pro loco, Paola Miliani.