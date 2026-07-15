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La conferenza stampa di presentazione
La conferenza stampa di presentazione

Nella nuova Casa della comunità attivati il “Punto unico di accesso” e il Centro prelievi

in Attualità 15 Luglio 2026 802 Visite

La Casa della comunità di San Severino ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del Punto unico di accesso (Pua), il nuovo servizio, di natura sanitaria e sociale, attivato in forma congiunta dai Comuni di San Severino, Matelica e Camerino e dall’Ast di Macerata nell’ambito del Distretto sanitario di Camerino (Ats 17 e Ats 18).

Il Pua va ad affiancarsi alle Case e agli ospedali di comunità già aperti sul territorio e lo sportello sarà attivo sei giorni la settimana, dalle ore 10 alle 13.30: lunedì e giovedì a Matelica, all’ospedale di comunità in viale Europa; martedì e venerdì a Camerino, nella Casa di comunità di località Caselle; mercoledì e sabato a San Severino, nella nuova Casa della comunità in via del Glorioso 8.

Alla presentazione c’erano, tra gli altri, il direttore socio-sanitario dell’Ast di Macerata Massimiliano Cannas, il consigliere regionale Renzo Marinelli, i sindaci di Matelica e Camerino, Denis Cingolani e Roberto Lucarelli, il vicesindaco di San Severino Jacopo Orlandani, il presidente della provincia di Macerata Alessandro Gentilucci, il dottor Valerio Valeriani, coordinatore degli ambiti territoriali 17 e 18. Gli interventi istituzionali hanno insistito tutti sullo stesso punto: un territorio con servizi di prossimità forti è necessario affinché gli ospedali funzionino meglio, potendo concentrarsi sulle urgenze e sulle prestazioni di livello superiore.

Il vicesindaco Orlandani ha sottolineato come la struttura sia «un fondamentale punto di riferimento per un intero territorio», frutto della sinergia tra amministrazioni chiamate a fare da «volano» per sostenere e far conoscere ai cittadini i nuovi servizi attivati.

A entrare nel concreto del funzionamento del Pua è stato il dottor Valeriani. «Il primo aspetto importante è che questo servizio non obbliga più le persone a rivolgersi a un posto e poi a un altro: nel momento in cui una richiesta viene presentata, spesso riusciamo a dare risposte ulteriori che la persona nemmeno aveva chiesto», ha spiegato, portando l’esempio di chi si presenta allo sportello per una richiesta apparentemente semplice: grazie alla presenza dell’assistente sociale può vedersi individuare bisogni più ampi, magari legati alla solitudine o alla necessità di un affiancamento domiciliare.

Valeriani ha chiarito che il servizio, per ora, riguarda «prevalentemente la popolazione anziana e le persone con disabilità», ma è pensato per estendersi «gradualmente a tutta la tipologia di utenza». Ogni sportello mette sempre insieme un infermiere e un assistente sociale, messi a disposizione dalla sanità e dall’ambito sociale, in modo da garantire fin dal primo colloquio un ascolto sia sanitario che sociale; nei casi più complessi può anche intervenire l’Unità di valutazione multidimensionale, per costruire un Progetto di assistenza individuale su misura per la persona.

«Le persone non sempre sanno cosa chiedere e inquadrare subito tutte le loro necessità – ha aggiunto Valeriani -, c’è anche da aiutarle a mettere a fuoco i loro bisogni: in questo, il Pua può essere veramente d’aiuto».

Al Pua possono rivolgersi cittadini, familiari, caregiver, medici di medicina generale e pediatri, oltre ai Comuni e ai servizi sociali; per le richieste sono attivi anche una mail e un numero di telefono dedicati.

Intanto, nella stessa Casa della comunità di San Severino, da mercoledì 8 luglio è stata riorganizzata anche l’attività di prelievo ematico, trasferita dal vicino ospedale Bartolomeo Eustachio proprio nella nuova struttura.

«Il Punto Prelievi all’interno della Casa della comunità garantisce una migliore accessibilità e sicurezza per i cittadini, per l’Ast di Macerata significa nello stesso tempo potenziare il territorio e garantire la piena operatività dell’ospedale», ha dichiarato in una nota Cannas. I cittadini potranno prenotarsi tramite la piattaforma Zero Coda oppure presentarsi senza appuntamento, ad accesso diretto, dalle 7.30 alle 9. I campioni raccolti verranno poi trasportati al Laboratorio analisi dell’ospedale di San Severino per l’esecuzione degli esami. In ospedale continueranno invece a essere eseguite le curve glicemiche, insulinemiche e della prolattina su appuntamento il giovedì mattina, i prelievi pediatrici e quelli oncoematologici di secondo e terzo livello. Nella stessa Casa della comunità, oltre al Centro Prelievi (attivo da lunedì a sabato dalle 7.40 alle 9.30, comprensivo dell’attività Tao) con i relativi sportelli di accettazione e Cup, opera anche l’ambulatorio del pediatra di libera scelta Enrico Gasparrini.

Silvio Gobbi

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