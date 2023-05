I colleghi dell’ospedale di San Severino hanno salutato con una cena il dottor Riccardo Centurioni, il quale ha portato a termine la propria opera professionale a supporto dell’Unità operativa di Medicina.

Ora la crisi pandemica è rientrata, al “Bartolomeo Eustachio” è stata ripristinata la Lungodegenza e il dottor Centurioni – già primario della Medicina e dell’Ematologia a Civitanova Marche – ha chiuso il suo servizio post pensione a San Severino.

Averlo in aiuto all’ospedale è stato un prezioso privilegio sia per i pazienti, sia per il personale perché il dottor Centurioni ha messo a disposizione del reparto di Medicina – diretto dal dottor Giovanni Pierandrei – tutta la sua esperienza e la sua professionalità, dimostrando la gentilezza e l’umanità di un uomo davvero di altri tempi.