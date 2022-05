Una stoica Sios Novavetro vince il golden set di una partita infinita e per la prima volta nella storia della San Severino Volley accede alla finale della Coppa Marche di pallavolo. I ragazzi di coach Pasquali, ancora in corsa per il salto in serie B (a breve dovranno giocare la loro semifinale), hanno superato la Virtus Volley Fano in una gara rocambolesca. Sotto per 2-0, infatti, sono riusciti a rimontare (2-2), ma hanno perso poi il tie break. Così, in forza del risultato dell’andata, la qualificazione si è decisa al golden set. Un’appendice che i settempedani hanno dominato regalandosi un sogno!

Complimenti alla Virtus Volley Fano, un avversario leale e veramente forte, contro cui sono state disputate due partite ad altissimo livello in una serie tremenda, da cardiopalma.

Ora si attendono il nome dell’avversario e il giorno della finalissima regionale.