Dalle maschere alla realtà. S’intitola “Un’emozione in cartapesta” ed è la mostra inaugurata nella chiesa della Misericordia, in piazza, dagli alunni dell’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato “Ercole Rosa”.

L’esposizione oltre a raccogliere i lavori di Ulisse Costantini, architetto di professione, politico e artista per passione, mette insieme anche quelli degli alunni della seconda classe dell’Ipsia che, da gennaio, hanno seguito un progetto di laboratorio artistico nato dalla volontà di introdurre gli studenti nel mondo della creazione di manufatti artigianali e artistici appunto, al fine di sperimentare con le proprie mani, e con il proprio pensiero, operando direttamente sulla materia.

Un’idea nata dall’insegnante Daniela Angeloni e subito sposata con entusiasmo e partecipazione da ragazze e ragazzi del Professionale che hanno scelto come materiale la cartapesta.

“La maschera – spiega Ulisse Costantini, che ha tenuto da esperto esterno speciali lezioni in aula – rappresenta lo specchio dell’anima del suo creatore il quale, attraverso questo oggetto, diventa personaggio nel teatro reale della vita”.

Diverse le finalità del progetto che ha coinvolto gli studenti: mettersi in relazione pacificamente con tutti, conoscere sé stessi e gli altri, creare consapevolezza dei propri punti di forza, aiutare ad imparare ad accogliere gli altri anche nelle loro diversità ed originalità, vivere per includere e non per escludere, dare una mano ad ascoltare la propria interiorità, confrontarsi con le proprie debolezze e superarle.

L’attività ha aiutato sicuramente a stimolare la creatività dei ragazzi facendo scoprire loro il beneficio del lavoro di gruppo e introducendo, al tempo stesso, il tema del riciclo creativo visto che per realizzare le opere sono stati utilizzati materiali da riuso come carta di giornale, cartoni, sabbia, chiodi, tavolette di legno e altro.

La creazione della maschere in cartapesta ha generato emozioni uniche. A questi oggetti si sono aggiunti poi anche disegni su cartone e veri e propri quadri. Inoltre i ragazzi si sono concentrati anche nelle proprie emozioni e nell’esprimere i propri stati d’animo scrivendo pensieri, parole, poesie, frasi famose e parti di canzoni che accompagnano le opere esposte.

Al taglio del nastro dell’esposizione è intervenuto il sindaco Rosa Piermattei, che si è poi regalata una visita accompagnata dai ragazzi. Con lei anche il vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, e l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni.

La mostra sarà visitabile fino al 31 maggio dal lunedì al sabato dalle ore 16 alle 19. La domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Per info e prenotazioni si può chiamare il numero 3394756918.