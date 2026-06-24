Contram Mobilità e Parco acquatico “Eldorado” insieme per un’estate in sicurezza

Muoversi in modo sostenibile, economico e sicuro per godersi l’estate nell’entroterra marchigiano da oggi è ancora più facile, grazie a un accordo strategico promosso da Contram Mobilità in sinergia con gli Enti locali. Si tratta dell’attivazione di un servizio di collegamento in autobus tra Jesi, Apiro e il rinomato Parco acquatico Eldorado.

L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: offrire ai cittadini e ai più giovani un’alternativa accessibile per il tempo libero e dare un supporto logistico concreto alle attività commerciali e turistiche del territorio, che rappresentano il motore economico della zona. Per garantire questo servizio, Contram Mobilità ha ottimizzato al massimo le proprie risorse interne, attingendo ai seppur esigui fondi pubblici disponibili, pur di rispondere positivamente alle richieste della comunità e delle amministrazioni locali. Trattandosi di una normale linea di Trasporto pubblico locale, il viaggio mantiene tariffe ordinarie e quindi alla portata di tutti.

C’è un grande vantaggio per i frequentatori abituali dei mezzi pubblici: chi è in possesso della “estensione estiva 2026” (agevolazione sul trasporto pubblico regionale per chi ha fatto abbonamento annuale scolastico) potrà utilizzare le corse per il Parco Acquatico Eldorado senza alcun costo aggiuntivo. Gli studenti che hanno utilizzato il bus per andare a scuola durante l’anno (se in regola secondo precise indicazioni sul sito contrammobilita.it) potranno quindi viaggiare gratis verso il parco acquatico per tutta l’estate, semplicemente mostrando il proprio titolo di viaggio.

“Abbiamo fatto uno sforzo organizzativo importante per ottimizzare le risorse a nostra disposizione – fanno sapere i vertici di Contram Mobilità – perché crediamo fermamente che il trasporto pubblico debba essere un volano per il territorio, facilitando l’accesso ai luoghi di svago in modo sostenibile e offrendo un aiuto concreto alle famiglie e alle imprese locali in questa stagione estiva”.

L’ingegner Giovanni Viola, amministratore unico della Sap Viaggi Srl, impresa consorziata di Contram Mobilità s.c.p.a. che esegue il servizio, ha sottolineato l’impegno organizzativo e la disponibilità stessa. Presente al “battesimo” dell’iniziativa anche l’amministratrice Tecla Panatta (nella foto sopra con il presidente di Contram, Stefano Belardinelli) del Parco Acquatico Eldorado, la quale si è attivata con impegno per poter realizzare questa facilitazione per i giovani che frequentano la struttura in sicurezza. “Questo servizio è molto apprezzato dalla comunità e, dopo il primo anno, abbiamo ricevuto numerose richieste per la sua riconferma, soprattutto da parte degli adolescenti, degli abbonati stagionali e delle persone non automunite. Il Parco Eldorado – ha detto – con oltre 50.000 presenze a stagione rappresenta un punto di riferimento per l’estate dell’entroterra maceratese e anconetano. Grazie a questo collegamento, tanti giovani possono raggiungerlo in modo comodo, sicuro e autonomo”.

Orari e frequenza del servizio

Il collegamento è attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi), coprendo perfettamente le fasce orarie di apertura e chiusura del parco. Di seguito il dettaglio degli orari delle corse:

ANDATA: Jesi 07:55 – Moie 08:15 – Angeli 08:26 – Apiro viale Trieste 08:45 – Parco Eldorado 08:50 / Jesi 13:40 – Moie 14:00 – Angeli 14:11 – Apiro viale Trieste 14:30 – Parco Eldorado 14:35

RITORNO: Apiro viale Trieste 12:35 – Parco Eldorado 12:40 – Angeli 12:59 – Moie 13:10 – Jesi Porta Valle 13:30 / Apiro viale Trieste 15:55 – Parco Eldorado 16:00 – Angeli 16:24 – Moie 16:35 – Jesi Porta Valle 16:55 / Apiro viale Trieste 17:55 – Parco Eldorado 18:00 – Angeli 18:19 – Moie 18:30 – Jesi Porta Valle 18:50.