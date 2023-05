“Vorrei tanto esprimere dei sentiti ringraziamenti ai medici, agli infermieri e al personale Oss del reparto di Medicina dell’ospedale di San Severino per la gestione, la professionalità e la grande umanità dimostrate durante il ricovero di venti giorni di mio padre Vittorioveneto Meschini.

Questi ringraziamenti partono dal cuore mio e delle mie due sorelle. E vanno a tutto lo staff, dal primario Giovanni Pierandrei alla dottoressa Paola Schiavi, fino a tutti gli altri medici e all’intero personale in servizio”.

E’ la lettera di Ilaria Meschini che, tramite “Il Settempedano”, esprime gratitudine nei confronti di un reparto – quello di Medicina – che rappresenta davvero un fiore all’occhiello per il nostro ospedale “Bartolomeo Eustachio”, specie in un momento così difficile per la sanità pubblica non solo delle Marche, ma dell’intero Paese.