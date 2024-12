Una domenica di grande solidarietà grazie al “Baratto del Natale”

E’ stata una domenica di grande solidarietà in Piazza del Popolo grazie al mercatino del riuso di giochi in buono stato, raccolti all’interno dei plessi del “Tacchi Venturi” a sostegno dei bambini e delle famiglie bisognose e dell’associazione Sorrisi per l’Etiopia. Tante persone hanno risposto donando

giochi e libri per l’infanzia che poi sono stati messi a disposizione dei bambini, i quali potevano riprenderne altri con una piccola donazione. Moltissimi “balocchi” e testi usati hanno avuto così l’occasione di avere una nuova vita e sono serviti per sostenere una buona causa.

I bambini sono stati intrattenuti con laboratori di scrittura della lettera a Babbo Natale e con un laboratorio creativo dell’associazione Help Sos Salute e famiglia, con le letture animate e musicali dell’Associazione Sognalibro e con i giochi degli scacchi messi a disposizione dall’Asd Torre Smeducci. Il tutto coordinato dall’instancabile Jessica Manasse assieme a Celeste Carboni, Rita Romagnoli, Claudia Fornari, Roberta Calzolari e da Vincenza Costantini dell’associazione Sorrisi per l’Etiopia, con la collaborazione della Pro loco e del Comune di San Severino.

Special guest Babbo Natale accompagnato dagli Elfi, il Grinch e l’instancabile Padre Luciano Genga!

Alle ore 17, poi, l’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”, oltre a essersi precedentemente adoperato nella raccolta dei tantissimi giochi, ha regalato un bellissimo momento musicale con i bambini delle classi quarte e quinte della Primaria e gli alunni delle classi a indirizzo musicale e pianoforte della Secondaria, i quali si sono esibiti in canti natalizi per riempire la piazza di gioia e atmosfera festiva. Ha condotto il pomerggio Carolina Vicentini.

Questo straordinario pomeriggio di solidarietà ha permesso di raccogliere 2.473 euro per gli obiettivi dell’associazione Sorrisi per l’Etiopia.

I giochi e i libri avanzati saranno poi distribuiti tra le varie famiglie bisognose della città, il Centro San Paolo, il Centro per le famiglie, l’ambulatorio pediatrico di San Severino e il reparto di Pediatria dell’ospedale di Macerata.

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno permesso questo grande gesto di solidarietà, sia collaborando che donando.