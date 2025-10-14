Ultime news
Il Pedale Settempedano celebra la stagione con giovani atleti e campioni

Festa di fine corso per l’Asd Tormatic Pedale Settempedano, sodalizio presieduto da Maurizio Bordi. L’evento, che ha riunito sulla pista d’allenamento di via Varsavia tesserati, adulti e ragazzi del settore giovanile, ha rappresentato un momento di celebrazione e dimostrazione delle attività svolte durante l’anno.

Sulla pista d’addestramento il settore giovanile ha offerto ai genitori e ai presenti una serie di esibizioni dimostrative, a testimonianza dell’impegno e dei progressi compiuti. L’iniziativa ha voluto sottolineare non solo i risultati agonistici, ma anche la valenza educativa e sociale dello sport ciclistico.

Al termine delle dimostrazioni, l’associazione ha organizzato una piccola cerimonia di premiazione per i campioni che si sono distinti nel corso della stagione agonistica appena conclusa, riconoscendo il talento e la dedizione degli atleti settempedani. A tutti i partecipanti e ai presenti è stata infine offerta una gradita merenda.

L’evento ha visto la partecipazione dell’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, che ha portato il saluto a nome dell’Amministrazione comunale, sottolineando l’importanza del sodalizio per la comunità sportiva locale.

Il Pedale Settempedano, attivo dal 1974, si conferma il primo e storico gruppo ciclistico di San Severino Marche, una realtà che da decenni promuove la passione per le due ruote e forma nuove generazioni di ciclisti.

