Serralta show col Boca Civitanova (7-2) e Pelagalli si porta a casa il pallone

Tutto facile per il Serralta che rispetta il pronostico travolgendo (7-2) il fanalino di coda Boca Civitanova. Una serata tranquilla che scorre via senza problemi per i gialloblù che, a parte un inizio un po’ distratto e con poca concentrazione segnato dal vantaggio ospite, hanno avuto il controllo totale del match caratterizzato da quattro reti nel primo tempo e tre nella ripresa con menzione particolare a Roberto Pelagalli autore di una tripletta (pallone firmato da tutti i compagni e portato a casa come è usanza in questi casi). Predominio territoriale, manovra fluida e tantissime occasioni per i settempedani che hanno mostrato manovra spigliata, intesa ottima e reti di pregevole fattura. Punteggio larghissimo e netto che sarebbe potuto essere ancora più ampio se fossero state finalizzate le numerose chance avute nella ripresa, ma resta la buona prova corale che fa ben sperare per il finale di torneo(tre gare al termine) con il prossimo impegno che sarà però ben diverso da quello contro i rivieraschi, dato che i gialloblù andranno a far visita alla capolista Promos Montefano che sta lottando per vincere il campionato (venerdì 29 ore 21).

Pelagalli, autore di una tripletta



Cronaca

Il penultimo impegno casalingo propone al Serralta un ostacolo che sembra agevole e facilmente superabile, ovvero il Boca Civitanova mestamente ultimo in graduatoria. Tutto ciò sembra rovinare l’approccio al match da parte dei ragazzi di Palazzi che appaiono contratti e distratti, tanto da subire la rete ospite dopo soli cinque minuti (diagonale rasoterra). Lo svantaggio fa suonare la sveglia e così i locali iniziano a giocare come sanno e ingranano le marce alte prendendo i mano il gioco tanto da dominare e sarà così fino al termine. Al 18’ ecco il pari: assist di Valenti dall’esterno che serve in mezzo all’area Pelagalli che mette dentro di piatto sinistro. Al 23’ è proprio Valenti a trovare soddisfazione personale con la rete del vantaggio: Panzarani, dopo un dribbling, crossa dal fondo e l’attaccante va in scivolata anticipando tutti trovando il bersaglio. Al 29’ il tris: Baruni affonda a sinistra e crossa verso il secondo palo dove il colpo di testa di Pelagalli è vincente. La prima frazione finisce 4-1 perché al 40’ Rapaccioni finalizza perfettamente con un preciso tiro ad incrociare una manovra corale che aveva portato all’assist filtrante Pelagalli. Partita decisa e gestita dai locali che, però, a metà ripresa si fanno sorprendere dal Boca che trova il gol con un preciso tiro dal limite. Rimette le cose a posto il neo entrato Moretti che parte sulla fascia e poi entra in area con dribbling per portare la palla sul destro e quindi calciare a giro nell’angolino lontano. Prodezza che vale il 5-2. La serata di vena di Pelagalli raggiunge il top quando l’arbitro assegna il rigore per fallo di un difensore sullo stesso attaccante lanciato a rete. Dal dischetto il numero 10 fa centro trovando la tripletta personale. Non è finita perché il punteggio viene arrotondato da Cambriani che firma il 7-2 definitivo con un comodo tocco da centro area su “regalo” di Rapaccioni che dopo essere entrato in area tocca al compagno libero davanti alla porta. Pallottoliere aggiornato in maniera definitiva e fine della sfida (senza ammoniti e senza recupero).

FORMAZIONE SERRALTA: Spadoni, Bonifazi (10’ st Moretti), Baruni, Saperdi, Ciccotti, Vissani, Cappellacci (20’ st Cambriani), Panzarani, Valenti, Pelagalli (30’ st Magnapane), Rapaccioni. A disp. Cardorani, Lambertucci. All. Palazzi.

Roberto Pellegrino