Nell’aula magna dell’Itts “Divini” si è svolta la cerimonia di consegna delle targhe di ringraziamento per le donazioni elargite dalla Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata e dalla Novavetro di San Severino, a cui hanno partecipato tutti gli alunni di Meccanica.

Entrambe le donazioni, rivolte alla stessa specializzazione di Meccanica, hanno consentito di migliorare ulteriormente il servizio offerto agli studenti. In particolare, la Fondazione Cassa di risparmio ha fornito un simulatore di saldatura ‘’Weld Vr Simulator’’ che consente di eseguire simulazioni dei diversi tipi di saldatura in tutta sicurezza. La Novavetro invece ha contribuito fornendo venti Pc portatili con relativo carrello di caricamento.

Alla cerimonia hanno partecipato il dirigente Sandro Luciani e Donatella Pazzelli come membro del CdA della Fondazione, la quale ha sottolineato il forte legame della Fondazione con il mondo della scuola. Presente anche Samuele Lucentini, titolare della Novavetro, che ha evidenziato l’importanza della formazione di tecnici specializzati per il mondo dell’impresa, in particolare per il Made in Italy, che richiede standard qualitativi molto elevati.

Le targhe sono state disegnate dalla professoressa Roberta Sorrentino, docente della specializzazione di Grafica e comunicazione, a dimostrazione della collaborazione fra i diversi indirizzi dell’Istituto.