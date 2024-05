L’Istituto “Bambin Gesù” in vetta alla classifica delle certificazioni linguistiche

Anche quest’anno gli studenti e le studentesse del Liceo linguistico dell’Istituto “Bambin Gesù” hanno partecipato alle prove d’esame per il conseguimento delle certificazioni internazionali relative alle lingue straniere, oggetto di studio, quali il Tedesco, il Francese e l’Inglese.

Gli esami di lingua tedesca sono stati promossi dal Goethe-Institut, ente accreditato dal Ministero della Pubblica istruzione.

Gli esami di lingua francese sono stati patrocinati dall’Istitut Français di Firenze, che è il primo istituto francese creato nel mondo con l’intento di favorire gli scambi interculturali tra Francia e Italia e promuovere le competenze nella lingua francese. Le prove si sono tenute al Centro di supporto per l’apprendimento delle lingue (Csal) dell’Università di Ancona.

Gli esami, in entrambi i casi, sono consistiti in quattro prove riguardanti le fondamentali abilità linguistiche: lettura, ascolto, scritto e parlato.

Per la lingua tedesca hanno partecipato gli studenti Niccolò Bartoloni, Frida Francucci e Mattia Vitali del quarto linguistico e la studentessa, Francesca Paris del terzo, conseguendo le certificazioni Goethe- Zertifkat A2 con ottimi punteggi, specie nel parlato e nella produzione scritta.

Per quanto concerne la lingua francese, hanno brillantemente superato le prove gli stessi Frida Francucci e Mattia Vitali del quarto linguistico e Francesca Paris del terzo, conseguendo la certificazione DELF Scolaire, livello B1.

Per la lingua inglese, inoltre, alcuni studenti del quarto anno sosterranno in questi giorni gli esami per la certificazione Cambridge First Certificate livello B2.

Gli studenti, guidati con professionalità e dedizione dalle rispettive insegnanti, Claudia Cataldi (Tedesco), Giulia Cucci (Francese) e Alessandra Lopedota (Inglese), hanno dimostrato notevole impegno, senso di responsabilità e spirito di sacrificio, seguendo con costanza e determinazione le lezioni di lingua ed esercitandosi anche in orari extrascolastici.

In particolare la professoressa Cataldi sottolinea che l’esame di tedesco è da considerarsi come un trampolino di lancio per i prossimi step del B1-B2, per superare i quali gli studenti saranno impegnati sin dalla prossima estate.

Ciò a riprova di come l’Istituto “Bambin Gesù” sostenga da sempre e con determinazione lo studio delle lingue straniere per favorire il dialogo interculturale e la comunicazione interpersonale, come elementi imprescindibili nel processo formativo ed educativo dei giovani.

Sostenere delle prove impegnative in presenza di esperti e professionisti, per dimostrare di possedere conoscenze, capacità intuitive e di comprensione e una certa padronanza lessicale in lingue diverse dalla propria, non è affatto scontato, specie in questa fascia di età scolare.

Da non sottovalutare, inoltre, il fatto che si tratta di prove complesse ed articolate che richiedono anche molta concentrazione e una buona dose di autocontrollo, per gestire ansie, paure ed emozioni.

Si ricorda infine che tali certificazioni permetteranno agli studenti di accedere a crediti formativi nel corrente anno scolastico e di conseguire riconoscimenti in ambito universitario.

Complimenti a tutti gli studenti e insegnanti!

D.C.