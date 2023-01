Ricomincia il torneo di Terza Categoria e il Serralta non fallisce l’appuntamento andando a vincere sul campo della Veregrense con un classico risultato all’inglese (0-2) confermando i tre punti già conquistati nell’ultimo turno del 2022, quello che aveva portato alla sosta. Il nuovo anno, dunque, inizia in maniera ottima per la squadra gialloblù con una vittoria fuori casa che mancava da fine ottobre e che certifica un ottimo terzo posto solitario in classifica. Bella prova generale del Serralta che tiene bene il campo e riesce a colpire gli avversari con l’imprendibile Tommaso Vissani (autore del primo gol su rigore da lui stesso conquistato) dopo 37 minuti di gioco per poi chiudere i conti con la prima rete stagionale di Lorenzo Sparvoli (tiro cross finito in porta) ad inizio ripresa. Nella restante parte di gara nessun problema per i gialloblù che controllano le sporadiche iniziative locali controllando senza patemi fino al termine.

In occasione di questa prima uscita del 2023 sono stati convocati anche i nuovi innesti del mercato invernale giunti a completare e rinforzare il gruppo.

Nella foto, da sinistra, il dirigente Sergio Sparvoli, i neo arrivati Marco Biondi, Riccardo Rocci, Tommaso Vissani, Danilo Bisonni e mister Palazzi.

La cronaca

Per la prima del nuovo anno il Serralta va in trasferta fino a Montegranaro per affrontare la Veregrense. L’inizio di match è controllato e di studio. Al 15’ la partita si ferma (circa venti minuti) per portare i soccorsi a Denny Elisei infortunatosi seriamente al ginocchio (si attendono gli accertamenti per stabilire l’entità del danno) e naturalmente costretto ad uscire. Al suo posto Roland Baruni. Quando il match ricomincia la Veregrense è subito attiva e Stoppo dalla lunghissima distanza colpisce in pieno la traversa con Cingolani sorpreso e colto fuori posizione. Al 20’ Sparvoli replica per il Serralta con un calcio di punizione che costringe Corvaro alla non semplice deviazione. Al 28’ Pelagalli manda verso la porta avversaria un pallone insidioso che Corvaro devia di pugno. Palla che sbatte addosso a Panzarani e torna verso la porta con Corvaro bravo a smanacciare in tuffo. L’impressione, però, è che il portiere non sia riuscito ad evitare che la sfera entrasse in porta, ma resta il dubbio anche perché l’arbitro lascia proseguire. Alla mezzora bella iniziativa di Giuli che che crossa dal fondo trovando dalla parte opposta in posizione più che favorevole Zampetti che però non riesce a mettere dentro la palla. Al 37’ la gara si sblocca ed è il Serralta a passafre in vantaggio: Tommaso Vissani sprinta a sinistra, entra in area passando fra due difensori e poi viene steso da tergo in maniera evidente. Rigore netto che lo stesso centravanti trasforma spiazzando il portiere con precisione e freddezza. Al 39’ Cingolani mantiene il vantaggio per i suoi andando a deviare in volo una conclusione da calcio piazzato molto pericolosa di Gismondi. Prima dellintervallo altro spunto di Tommaso Vissani con tiro dal fondo campo con deviazione in angolo del portiere. In avvio di ripresa il Serralta chiude i giochi: punizione da destra di Sparvoli che effettua una parabola letale per Corvaro che viene sorpreso nettamente con palla sotto l’incrocio. E’ in pratica l’ultima emozione di una gara che nei restanti minuti non riserverà emozioni particolari. La Veregrense ci prova ma senza trovare idee né spazi; il Serralta non soffre, gestisce e porta a casa il bottino pieno con sicurezza e autorità vincendo con pieno merito.

Formazioni

VEREGRENSE: Corvaro, Meschini, Moretti A., Romanelli, Poggi, Ranalli, Zampetti, Stoppo, Trobbiani, Gismondi, Giuli. A disp. Apolloni, Moretti S., Tramandoni, Masullo, Serra, Ubaldi, Lioni, Apriletti. All. Ciolic

SERRALTA: Cingolani, Vissani Enrico, Biondi(46’ Fabrizi), Elisei(15’ Baruni Roland), Sparvoli, Panzarani, Rapaccioni, Lambertucci, Vissani Tommaso(85’ Cambriani), Pelagalli(66’ Pinkowski), Valenti(78’ Cappellacci). A disp. Baruni Qazim, Magarelli, Bernabei, Bisonni. All. Palazzi

Roberto Pellegrino