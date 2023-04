Guiying e Youtie vivono nella contea di Gaotai, nella provincia cinese di Gansu, una difficile zona rurale nel nord-ovest del paese, costeggiante il deserto: sono vicini alla mezza età e, in quanto entrambi soli, vengono uniti in matrimonio dalle loro rispettive famiglie. Vivono in una fatiscente casa, coltivano la terra e conducono una vita povera ma serena: affrontano con pazienza la loro difficile esistenza in un’area sempre più spopolata, dove i padroni sono furbi ed il governo cerca di scoraggiare la gente dal vivere in campagna.

Terra e polvere è il nuovo film del regista cinese Li Ruijun, presentato in concorso al Festival di Berlino 2022: un’opera descrittiva e poetica al tempo stesso, un racconto con pochi dialoghi ed avvolto da silenzi perfetti per la campagna semivuota dove risiedono i due solitari protagonisti. Un lungometraggio che narra la gioia per le piccole cose e mostra la compostezza nel sopportare la dolorosa decadenza di un mondo vicino alla scomparsa e senza futuro, pronto ad essere inghiottito dalla città. Li Ruijun descrive la fine di quell’ambiente, mostrandoci, scrupolosamente e senza essere roboante, il declino di quei luoghi: l’assenza nel villaggio di giovani, la scarsa popolazione, i metodi arretrati di coltivazione ed allevamento, le beghe finanziarie con i disonesti proprietari terrieri (pronti a lucrare, senza scrupoli, sulla vita dei contadini), ed il governo che vuole abbattere le vecchie abitazioni disabitate ed incentivare l’urbanizzazione.

Youtie e Guiying diventano il simbolo dell’ultima esistenza (e resistenza) all’interno di questa realtà pronta a diventare del tutto arida, come il deserto confinante: la loro frugalità, gli animali, i campi coltivati faticosamente, tutto ciò è destinato a divenire polvere e passato. Anche la scelta dei due protagonisti è significativa: due anime solitarie unite da un matrimonio combinato capaci di provare un sincero affetto reciproco, ma purtroppo poveri, già in là con l’età, senza figli e senza futuro, come senza avvenire è il mondo in cui vivono. La regia di Li Ruijun è robusta e particolareggiata, decisa e non frenetica, una visione posata e giustamente estranea ai convulsi ritmi di oggi, capace di raffigurare efficacemente questo mondo in via di estinzione: Terra e polvere è un racconto, simbolico, concreto e schietto, di uno dei tanti “piccoli” universi presenti all’interno dell’immensa Cina, un microcosmo di cui, ineluttabilmente, rimarranno soltanto i ricordi e le testimonianze.

Silvio Gobbi