La Rhütten San Severino si rimette in riga dopo il ko subìto a Civitanova, pur soffrendo eccessivamente nel finale, e festeggia l’onorificenza della federazione per il “Toro”, Roberto Tortolini. Andando con ordine, contro i ragazzi di Cececotto giunti a San Severino con lo stesso punteggio in classifica, i biancorossi settempedani, ancora privi dell’asso Sorci che non dovrebbe essere disponibile neanche per il prossimo impegno, sono riusciti a spuntarla rischiando eccessivamente nel finale dopo una gara condotta fin dall’inizio. «Era importante tornare alla vittoria e ce l’abbiamo fatta – ha commentato nell’immediato post gara coach Alberto Sparapassi – ma nel finale abbiamo perso troppi palloni e consentito agli ospiti di rientrare in partita. Probabilmente abbiamo staccato la spina troppo presto». In effetti, in una serata che ha visto i padroni di casa discreti dalla lunetta (16/24), con quattro pedine in doppia cifra e con Ortenzi che ha giganteggiato sotto le plance con 14 rimbalzi, capitan Cruciani e soci si sono complicati la vita sul +16 a circa 3’ dalla fine per le 4 bombe subite in rapida successione, che tuttavia non hanno fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte del Ponte, regolato al termine per 72-66 ed ora 2 punti indietro in classifica. Dedica doverosa a capitan Cruciani fresco papà ma anche all’ex pivot ed attuale dirigente Roberto Tortolini, insignito dalla Federazione del premio Davide Pagani «per la passione e la correttezza dimostrate su ogni campo da basket nella sua gloriosa carriera. Con riconoscenza e gratitudine».

Un premio che nobilita la società presieduta da Francesco Ortenzi e che fungerà da sprone per i biancorossi in vista del prossimo impegno, venerdì 17 novembre, con palla a due alle 21.30 alla palestra Nardi di P.S.Giorgio, dove Severini e soci sfideranno la B-Chem Virtus P.S. Giorgio reduce dalla sconfitta di Matelica ma che nella graduatoria provvisoria del girone B di Divisione regionale 1 vanta gli stessi punti dei settempedani, 6 in cinque gare, frutto di 3 vittorie. Sarà un bel giocare.

RHÜTTEN SAN SEVERINO – IL PONTE MORROVALLE 72-66

RHÜTTEN: Magnatti 5, Vignati 4, Fianchini 11 (1 tiro da 3 punti), Grillo, Cruciani 12 (1t. da 3p.), Severini, Bibini 2, Potenza 18, Uncini, Tiranti 3 (1t. da 3p.), Ortenzi 4, Strappaveccia 13 (3t. da 3p.). All. Sparapassi.

IL PONTE: Strappa 6, Nobili 8, Falappa 6, Pandolfi 6, Foresi 9, Di Chiara 6, Tiburzi 3, Carpineti 6, Andrenelli, Foresi, Spernanzoni 12, Pagliaricci 4. All. Cececotto

Parziali: 15-11, 15-10, 18-15, 24-30; progressivi: 15-11, 30-21, 48-36, 72-66; nessun uscito per 5 falli.

Arbitri: Todini e Barchetta

Luca Muscolini