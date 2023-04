Un tamponamento tra un autocarro e due autovetture si è verificato questa mattina, intorno alle ore 12, lungo la 361 “Septempedana” all’altezza del km 58 + 300. Nel sinistro sono stati coinvolti un Iveco Turbo Daily 35-10 e due Volkswagen Golf.

Nello schianto è rimasta ferita una donna che è stata trasportata in ambulanza all’ospedale “Bartolomeo Eustachio”.

Sul posto, per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica dell’accaduto, la Polizia locale di San Severino.

Un altro incidente, sempre sulla “361”, si è verificato ieri mattina (lunedì 17 aprile) e, per fortuna, le persone coinvolte se la caveranno con pochi giorni di prognosi. Erano due donne e un uomo, tutti settempedani.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, tre autovetture – una Bmw X2, una Citroen C3 e un’Alfa Romeo Giulietta – sono entrate in collisione all’altezza del km 54 tra il centro urbano di San Severino e la frazione di Taccoli.

A causa dell’incidente si sono create file all’ingresso della città con rallentamenti durati una mezz’ora. Sul posto due ambulanze che hanno trasferito due dei tre conducenti coinvolti all’ospedale “Bartolomeo Eustachio”.