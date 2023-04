Nonostante le difficoltà del dover ospitare il Montecchio Sport alla palestra comunale “Renzo Macellari” di Pollenza «per un assurdo problema di infiltrazioni d’acqua al palas Ciarapica di San Severino per la gara più importante dell’anno», come ha sottolineato a mezzo social il diesse biancorosso Guido Grillo, il quintetto di coach Alberto Sparapassi non sbaglia e, contrariamente all’esordio negativo nella fase decisiva della stagione passata, mata per 59-46 il Montecchio Sport al termine di una partita iniziata con il piede pigiato sull’acceleratore, senza mai calare l’attenzione nel fondamentale spesso decisivo per i biancorossi della Rhütten, la difesa. Capitan Cruciani e soci hanno perso, ma per l’inezia di mezzo canestro, solo il terzo periodo, per poi riprendere il largo nel parziale decisivo, avaro di realizzazioni – appena 5 punti in totale per le due formazioni in 5’, dal 3’ all’8’. Nel finale si spegne anche Marchionni, insidioso dall’arco ma a corto di benzina ed autore anche di un antisportivo. Si è rivisto nelle file dei padroni di casa il play-guardia Giorgio Severini, che ha accelerato il recupero dopo il recente intervento al menisco pur di non perdere la fase cruciale della stagione. «Temevo il confronto perché il girone dorico-pesarese è storicamente più tecnico del nostro – commenta coach Sparapassi a fine gara -, ma in difesa abbiamo messo il cuore su ogni azione e nel finale l’attacco (per i settempedani anche 5 tiri pesanti al termine, ndr) non ha tradito. Ora concentriamoci su gara 2, a Montecchio, mercoledì 19, con palla a due alle 21.00. Sarà dura». Ma la Rhütten non lesinerà energie pur di tentare il colpaccio che equivarrebbe al passaggio al secondo turno senza dover ricorrere a gara 3.

RHÜTTEN SAN SEVERINO – MONTECCHIO SPORT 59-46

RHÜTTEN: Magnatti 2, Severini 3 (1 tiro da 3punti), Grillo n.e., Cruciani 9 (1t. da 3p.), Potenza 14, Uncini 4, Della Rocca, Massaccesi 9 (2t. da 3p.), Pettinari n.e., Ortenzi 4, Fucili 14 (1t. da 3p.), Cantani n.e. All. Sparapassi

MONTECCHIO SPORT: Iannetti 2, Giacobbi 2, Sorbini 8, Casadei 2, Federico 3, Gaggia 2, Ridolfi 2, Marchionni 11, Sorcinelli 6, Di Noto 3. All. Morelli

Note: parziali 20-12, 10-10, 17-18, 12-6; progressivi: 20-12, 30-22, 47-40, 59-46; usciti per 5 falli Iannetti e Marchionni (Montecchio)

Arbitri: Bastianelli e Avaltroni

Luca Muscolini