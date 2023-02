Vittoria importantissima della Rhütten di coach Sparapassi sul parquet di Matelica, sempre avaro di soddisfazioni per i settempedani. Nonostante le perduranti assenze di Severini ed Ortenzi, con capitan Cruciani che ha accusato, oltre alla recente frattura al naso, un noioso virus intestinale nel corso della settimana ed infine con Alessandro Potenza, al termine top scorer ospite, non al massimo per un problema alla caviglia ed un fastidioso torcicollo, i ragazzi del presidente Francesco Ortenzi l’hanno spuntata a spese dell’Halley Matelica. «L’approccio iniziale, come purtroppo è capitato spesso in queste ultime gare, non è stato dei migliori – rileva il diesse Guido Grillo -. Dopo un sostanziale equilibrio i padroni di casa si portano sul +9 (16-7) prima che due canestri di Della Rocca e Massaccesi fissino il punteggio del quarto d’avvio sul 18-11. Nel secondo periodo le “seconde linee” Della Rocca, Foglia e Magnatti danno la scossa. Ad uno scatenato Conti, autore di tutti e 10 i punti dei locali nel secondo quarto, rispondono colpo su colpo fino al 30-28 di metà gara. Dopo il riposo lungo la nostra difesa è più attenta ed un attacco più fluido permette alla Sparapassi-band di prendere il largo (56-44». Tutto finito? Macché. «Una serie di canestri della coppia Conti-Pallotta (37 punti in due a fine gara Conti infallibile dall’arco con 6 bombe, ndr) – riprende Grillo – riporta l’Halley a -2 (64-62). A questo punto, però, sale in cattedra Uncini, sicuramente Mvp dei settempedani, che in meno di due minuti segna il libero del +3 (65-62), subisce uno sfondamento, cattura un rimbalzo in attacco, segna il canestro del +5 e, nell’ultima azione, serve Potenza per il conclusivo 69-62». Con l’importantissima vittoria di Matelica la Rhütten dimostra di essere un gruppo tosto, pronto a lottare fino all’ultima palla con ogni effettivo. Nel prossimo impegno infrasettimanale, giovedì alle 21, al palasport Ciarapica contro Porto Recanati, la Rhütten, vincendo, si garantirebbe il terzo posto, con la possibilità, nello scontro diretto sempre casalingo del 25 febbraio con Pedaso, di sognare anche la piazza d’onore, in attesa della fase ad orologio…

HALLEY MATELICA-RHÜTTEN SAN SEVERINO 62-69

HALLEY MATELICA: Cocciale 6, Brugnola 1, Ferretti, Fianchini, Zamparini 3, Cingolani, Pallotta 13, Carsetti, Conti 24, Salvucci 7, Offor 8, Montanari. All. Porcarelli

RHÜTTEN SAN SEVERINO: Magnatti 2, Foglia 2, Buttafuoco n.e., Cruciani 4, Potenza 20, Uncini 8, Della Rocca 4, Gharbi n.e., Massaccesi 9, Fucili 14, Cantani n.e., Strappaveccia 5. All. Sparapassi

NOTE: parziali 18-11, 10-19, 16-26, 18-13; progressivi 18-11, 28-30, 44-56, 62-69; usciti per 5 falli: Pallotta e Offor (Matelica).

Luca Muscolini