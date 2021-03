Itis, Olimpiadi d’Informatica: tre studenti alla fase regionale

Al via anche all’Itts “Divini” la fase d’Istituto della ventunesima edizione delle Olimpiadi di informatica. La selezione ha visto classificati al primo posto Niccolò Lucozzi (4^F), al secondo e al terzo posto rispettivamente Francesco Ram (3^G) e Leonardo Forconi (4^F) con risultati incoraggianti.

La successiva fase regionale è stata programmata per il 20 maggio.

Le Olimpiadi di Informatica sono annoverate tra le competizioni promosse dal Ministero dell’Istruzione e sono nate per far emergere e valorizzare gli alunni eccellenti della scuola italiana. Si svolgono in collaborazione con l’Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico allo scopo di selezionare ogni anno una squadra di studenti che rappresenti poi il nostro Paese alle “International Olympiad in Informatics” indette dall’Unesco fin dal 1989.

Il “Divini” si complimenta con i suoi studenti per i risultati fin qui raggiunti. “E ora avanti!”.