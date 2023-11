L’Ascoli, dopo aver esonerato William Viali, ha scelto mister Fabrizio Castori come suo nuovo allenatore.

Ieri sera, lunedì 13 novembre, sono arrivate la firma e l’ufficialità.

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al Sig. Fabrizio Castori. Per il tecnico marchigiano si tratta di un ritorno in bianconero, avendo guidato l’Ascoli da novembre 2010 a novembre 2011, ottenendo una straordinaria salvezza il 29 maggio 2011, superando 3-0, nell’ultima gara di campionato, la Triestina al Del Duca. Mister Castori ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un’ulteriore stagione in caso di raggiungimento dei playoff. Il tecnico, che domani pomeriggio guiderà il primo allenamento al Picchio Village, sarà presentato agli organi di informazione domani, alle ore 12.30, presso la sala stampa del centro sportivo.Il Club bianconero accoglie con un caloroso bentornato Mister Castori, augurandogli buon lavoro”.