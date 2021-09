“Uomo calamita”: è lo spettacolo di giovedì sera al Feronia

I “Teatri di Sanseverino” tornano al Feronia con un vero e proprio evento nazionale, uno spettacolo davvero imperdibile: Uomo calamita, proposto dal Circo El Grito, che riparte da San Severino dopo una residenza di riallestimento per una tournée internazionale.

L’appuntamento è per giovedì 30 settembre alle ore 21.

Si tratta di uno spettacolo di circo contemporaneo, illusionismo, musica e letteratura, scritto e diretto da Giacomo Costantini: spericolate acrobazie, colpi di batteria e magie surreali, in una vicenda che si districa tra storia e fantasia. E’ quella di un circo clandestino durante la seconda guerra mondiale.

I biglietti sono già in prevendita in Pro loco (0733638414) aperta dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Il botteghino del Feronia sarà aperto il giorno dello spettacolo, giovedì 30 settembre, dalle ore 19 alle ore 21. Per accedere al teatro sono necessari green pass e mascherina correttamente indossata.