San Severino ha celebrato il 1° Maggio, Festa dei lavoratori, a Cesolo con la tradizionale cerimonia promossa dall’associazione Pro Cesolo in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Al monumento ai Caduti sul lavoro il sindaco Rosa Piermattei ha deposto una corona d’alloro e preso parte alle celebrazioni accompagnata dal presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, dal vice sindaco Vanna Bianconi e dal consigliere Alberto Capradossi.

La manifestazione si è svolta alla presenza del gonfalone e dei rappresentanti dell’Associazione nazionale lavoratori mutiliati e invalidi del lavoro, della Polizia locale, dell’Arma dei Carabinieri e dei volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri, nonché della Protezione civile e del presidente della Pro Cesolo, Mattia Ferrara.

Per l’occasione sono stati salutati e benedetti anche i mezzi agricoli che, dopo essersi ritrovati al bivio di Colmone, hanno sfilato fino alla piazzetta della chiesa di Santa Maria Assunta.

Nel suo intervento il sindaco ha ricordato l’articolo 4 della Costituzione, che recita: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.

“Commemorare il 1° Maggio significa riflettere sull’importanza del lavoro ai nostri giorni, non dimenticando quanti un lavoro non ce l’hanno. Noi come Amministrazione ci siamo e intendiamo non lasciare indietro nessuno, spinti da quello spirito di laboriosità e sacrificio che da sempre contraddistingue la nostra gente”.