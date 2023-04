“Meraviglia che la destra voglia penalizzare uno dei territori che più l’hanno sostenuta. Un territorio già colpito dal sisma del 2016 per il quale l’intervalliva sarebbe occasione di sviluppo e rilancio”. A parlare sono l’onorevole Giorgio Fede e Mauro Coltorti, già presidente della commissione Lavori pubblici nella precedente legislatura, tra i promotori del tracciato della bretella San Severino-Tolentino, assieme ai gruppi comunali del Movimento 5 Stelle, attualmente in fase di progettazione da parte della Quadrilatero.

Fanno seguito alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, della delibera del Cipe firmata dal premier Giorgia Meloni che definanzia temporaneamente l’opera per 40 milioni e sposta le risorse per la realizzazione dell’intervalliva Macerata-Sforzacosta.

“La bretella San Severino-Tolentino, a detta di tutti, costituisce la principale occasione di rilancio del territorio – affermano i due esponenti pentastellati – sia per la più facile accessibilità dei luoghi che delle opere a corredo come la valorizzazione della città romana di Septempeda, una delle meglio conservate in Italia. Il territorio maceratese ha sostenuto i gruppi politici che compongono il governo e ora questa decisione sembra proprio un sonoro schiaffo. La Regione ha tante opere da sviluppare, tante incompiute e ne ha tante di estremamente costose e complesse per la viabilità ordinaria, autostradale e ferroviaria. Si vuole penalizzare un territorio che più di tutti ha sostenuto la destra e che con la crisi sismica del 2016-2017 ha subito un’importante desertificazione? Il Movimento 5 Stelle che ha lavorato incessantemente per potenziare la viabilità nelle Marche, tra cui il realizzare questa opera, non può che criticare questa scelta”.