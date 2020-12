Dalle Marche un “Buon Natale” di speranza e solidarietà

Mentre nel mondo ci si accinge a festeggiare un Natale particolare, a suo modo storico e segnato dal distanziamento sociale, prende vita in questi giorni un progetto musicale dal grande valore artistico e umano con lo scopo di far sentire le genti un po’ più vicine evocando atmosfere di amore e calore tipiche di ogni periodo natalizio. L’inedito brano “Buon Natale“, nato dall’impegno e dalla creatività di due noti autori della musica italiana come Sandro Trionfera di Roma e Massimiliano Caciorgna di San Severino, l’uno per il testo e l’altro per la musica, entra a far parte di un’iniziativa che trova la partecipazione di importanti personaggi del mondo del cinema e della Tv che generosamente hanno dato un contributo – con la loro voce e con la loro immagine – cantando la canzone e registrando un videoclip che uscirà il 23 dicembre 2020 per la regia di Demis Tarsi.

Protagonista assoluto è Simone Bargiacchi in arte Antonio Lo Cascio, il conosciutissimo “Indignato” delle trasmissioni di Paolo Bonolis, che ha fatto da traino all’adesione di Lele Sarallo (attore, vocalist, youtuber e intrattenitore), di Nicola Pesaresi (attore e ventriloquo in binomio con la sua scimmietta Isotta), di Lorenzo Del Conte (attore nei film targati Pieraccioni) e dulcis in fundo di Andrea Paris, il mago vincitore del programma televisivo andato in onda su Canale 5 “Tu si que vales”. Da sottolineare anche la collaborazione di musicisti quali Flavio Pizzorno e Luca Sbardella e della vocalist Letizia Liberati.

“Buon Natale“, che è prodotto dalle Edizioni musicali “Il Cavaliere” di Massimiliano Caciorgna, un’etichetta discografica di San Severino Marche, oltre a dare un messaggio di amore e di speranza, avrà anche un compito sociale. Infatti, tutti i proventi derivanti dalla realizzazione di questo progetto saranno interamente devoluti al Comitato Daniele Chianelli di Perugia da sempre vicino ai bambini affetti da patologie oncologiche. Dunque, una bellissima iniziativa che accende una luce in più e che rende più bello questo strano Natale 2020.