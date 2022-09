Esordio in campionato amaro per il rinnovato Serralta che cede di fronte all’Avenale per 3-4 dopo una partita ben giocata in cui la squadra di casa ha mostrato grande impegno ed efficacia dal primo all’ultimo minuto, anche se il leggero calo accusato nella parte iniziale della ripresa, è risultato decisivo per dare fiducia agli ospiti che hanno recuperato e trovato poi alla fine le due reti del successo. Resta la sensazione che poteva finire diversamente e che un risultato positivo poteva starci e che sarebbe stato giusto per quello visto sul parquet e invece è giunta una sconfitta immeritata causata anche da un po’ di sfortuna negli episodi decisivi del match (vedi terzo e quarto gol degli avversari). I gialloblù devono comunque essere soddisfatti e prendere quello che di buono sono riusciti a fare ed a mostrare considerando le difficoltà del momento (assenze importanti e squadra da amalgamare visti i tanti nuovi arrivi). Per il Serralta ora ci saranno due impegni ravvicinati, entrambi in trasferta: sabato 30 settembre a Villa Musone (seconda di campionato); lunedì 3 ottobre a Campiglione di Fermo (terzo turno di Coppa decisivo per il passaggio alla fase successiva).

La cronaca

Parte il girone B della serie C2 di calcio a cinque con il Serralta di mister Silvio Marrocchi (il neo allenatore debutta in gialloblù insieme a sei nuovi giocatori) che esordisce in casa contro l’Avenale. Ci sono assenze importanti tra i locali, ma la squadra è subito concentrata e dentro la partita. Il quintetto di partenza vede, con Vignati fra i pali, Paciaroni, Liuti, Piccinini e Da Silva. Proprio quest’ultimo, l’unico dei nuovi titolare, apre le danze con un bel sinistro fermato dal palo. Poco dopo è Liuti ad essere stoppato dall’uscita del portiere, poi ci prova Piccinini senza fortuna. L’Avenale risponde grazie a capitan Marrocchi che è pericoloso per tre volte: sinistro deviato da Vignati, palo colpito da distanza ravvicinata e bel tiro al volo fuori di poco. Al minuto 12 la gara si sblocca: punizione eseguita da Liuti che trova il varco giusto e con un preciso rasoterra fa centro. Al 15’ il raddoppio è servito e per merito di una splendida triangolazione Pizzichini/Guilherme Gouveia che consente a quest’ultimo di infilare il destro sotto la traversa. Serralta sul doppio vantaggio e che sembra in grado di controllare agevolmente, ma al 21’, a sorpresa, arriva il destro da posizione laterale di Cola che sorprende Vignati e accorcia le distanze. A questo punto la gara cambia e il finale di tempo vede gli ospiti sfiorare il pari con lo stesso Cola e con il solito Marrocchi, ma Vignati fa sempre buona guardia. L’avvio di ripresa mostra chiaramente che l’Avenale è più convinto, mentre il Serralta accusa un po’ di fatica e lascia spazio ai rivali che con Giorgi trovano un tiro insidioso deviato da Paciaroni ben appostato davanti alla porta. In rapida successione ci provano Campana, ottimo Vignati, e Cola, fermato dal montante. Al 13’ è parità. Scarabotti calcia trovando la grande risposta di Vignati. Angolo e lo stesso Scarabotti trova il tocco da sottomisura che vale il 2-2. Il Serralta reagisce immediatamente tanto che dopo sessanta secondi torna avanti: gran colpo di tacco di Piccinini che fa viaggiare il giovane Guilherme Gouveia che mette dentro con un preciso rasoterra la doppietta personale. Al 18’ l’Avenale impatta di nuovo: Scarabotti tira con Vignati che ribatte, la palla si alza assumendo una strana traiettoria che premia Fufi che di testa indirizza in porta. Due minuti più tardi gli ospiti trovano la rete del 3-4 che sarà decisiva. Punizione che Vignati devia con il piede, pallone che va verso Campana che non ha difficoltà a centrare lo specchio della porta. Finale in avanti per il Serralta che tenta il possibile per rimettere in piedi il match. Al 28’ è Vignati a tenere in piedi le speranze di pareggio andando a fermare in tuffo il tentativo di Scarabotti, poi prima dell’epilogo Liuti ha una buona chance ma Michele Fufi in uscita devia la sfera in angolo. E’ l’ultima emozione di una gara che premia l’Avenale e condanna un Serralta che avrebbe meritato di raccogliere molto di più.

FORMAZIONE SERRALTA: Vignati, Paciaroni, Liuti, Piccinini, Da Silva, Gouveia Guilherme, Gori, Pellegrini, Pizzichini, Luciano, Gouveia Gustavo, Zagaglia. All. Marrocchi

Roberto Pellegrino