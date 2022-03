Edoardo Mengani al Torneo di Viareggio con la Rappresentativa di serie D

Il Tolentino comunica che è arrivata la convocazione del calciatore Mengani Edoardo, classe 2004, in occasione della 72^ Viareggio Cup, in programma in Toscana dal 13 al 30 marzo 2022.

Il ragazzo farà parte del gruppo dei 24 giocatori convocati da mister Giannichedda con la Rappresentativa di serie D. Si aggregherà domenica pomeriggio a Firenze dopo il match casalingo del Tolentino contro il Porto D’Ascoli.

La prima sfida è in programma giovedì 17 marzo sul terreno dello stadio “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi (Lucca) contro i nigeriani del Garden City Panthers. Lo stesso giorno alla stessa ora l’Atalanta affronta il Siena. Il secondo match Rappresentativa Serie D – Atalanta è in programma sabato 19 sul rettangolo di gioco dello stadio “XIX Settembre” di Pietrasanta (Lucca) mentre Garden City Panthers e Siena alla stessa ora giocano l’altra gara del girone. Nell’ultima sfida del raggruppamento martedì 22 marzo, la Rappresentativa Serie D se la vedrà con il Siena allo stadio “Masini” di Santa Croce sull’Arno (Pisa). Garden City Panthers e Atalanta giocano ovviamente lo stesso giorno alla stessa ora. Passano agli ottavi le prime due dei sei gironi più le quattro migliori terze, due dei gironi dall’1 al 3 e altrettante dal 4 al 6.