La preside Corridoni torna al Ministero, il “Tacchi Venturi” andrà in reggenza

Dopo circa un anno e mezzo al timone dell’istituto settempedano, il dirigente scolastico Lauretta Corridoni per un periodo lascia la sua sede settempedana per tornare nella diretta collaborazione del Ministro, in viale Trastevere a Roma. «Molte le iniziative messe in campo in questi mesi di direzione dell’Istituto comprensivo – ricorda la dirigente -. Grazie alla collaborazione con tutto il personale docente, Ata e con le famiglie degli alunni sono stati realizzati molti progetti e sono stati superati a livello organizzativo i difficili momenti legati alla pandemia. Molto stretto e produttivo anche il rapporto con le autorità comunali, le associazioni del territorio e le forze dell’ordine».

Il personale docente, di segreteria ed Ata augura un sincero “buon lavoro” alla preside Corridoni nel suo nuovo prestigioso incarico.

L’Istituto, quindi, andrà “in reggenza” fin dall’inizio del prossimo anno scolastico, ma non si conosce al momento ufficialmente il nome del dirigente scolastico che ricoprirà questo incarico.