Viaggio in terra sarda per i settempedani del club “Gli Amici della 500” che, partiti da Piazza del Popolo, sono arrivati alla scoperta di Cala Gonone tra il mare cristallino del golfo di Orosei e le incontaminate montagne del Supramonte, in provincia di Nuoro.

Del gruppo, guidato da Giovanni Cavallini, fanno parte tanti amici, alcuni aggiuntisi strada facendo da diverse province e regioni d’Italia.