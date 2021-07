Polizia locale: bomber Crescentini in evidenza alle finali nazionali di calcio a 5

Si è dovuta accontentare di un settimo posto, dopo il sorpasso del Torino nelle finali dalla quinta all’ottava in classifica, la rappresentativa della Polizia locale del Comune di San Severino che ha preso parte, con la quotatissima formazione del G. S. Pesaro, al Campionato nazionale di calcio a 5 dell’Associazione nazionale Polizia municipale Italia svoltosi a Torre dell’Orso, in provincia di Lecce.

Al team marchigiano la Polizia locale settempedana ha fornito, però, il miglior marcatore, Luca Crescentini, che ha firmato 5 reti.

Ben 13 le squadre che hanno risposto con entusiasmo alla ripartenza sportiva dopo lo stop forzato imposto dal Covid-19. Oltre alla formazione marchigiana erano presenti anche i gruppo sportivi San Severo – Barletta, Montesilvano, Castellammare di Stabia, Bari, Torino, Palermo, Salerno, Trieste, L’Aquila, Torre del Greco, Andria e Brindisi.

L’edizione 2021, in particolare, ha visto assegnare anche la coppa disciplina, andata al gruppo sportivo Andria, in memoria di Fiorenzo Troisi, ex commissario capo in forze al Comando della Polizia locale di Pesaro prematuramente scomparso.

Da sottolineare la partecipazione al campionato anche degli agenti Federico Cardorani e Andrea Palazzesi, in forza al comando della Polizia locale di San Severino, i quali sono risultati tra i migliori nelle file del G. S. Pesaro assieme al bomber Crescentini. Il team era allenato da Elia Renzoni. Dopo aver vinto entrambe le partite nel proprio girone contro Palermo e Andria, la formazione marchigiana ha perso ai rigori, ai quarti di finale, contro il Bari dopo aver concluso la partita con il punteggio 1-1.