Nicola Massei, 24enne di San Severino, racconta la sua esperienza lavorativa nel settore delle onoranze funebri ad un anno dall’inizio della nuova attività d’impresa “OF Città di San Severino Marche”.

Come è nata l’dea di questa attività?

“Tutto ha avuto inizio dall’incontro con Nicola Recanatini (attuale socio) nel gennaio 2020, quando gestì il funerale di mia nonna. In quell’occasione mi ha particolarmente colpito il fatto che un ragazzo della mia età potesse dedicarsi a un’attività lavorativa del genere. Ciò mi ha spinto ad avvicinarmi a questo lavoro iniziando dal gradino più basso, come portantino con una cooperativa di Ancona”.

E poi?

“Nel frattempo ho avviato un percorso di formazione per ottenere l’abilitazione necessaria a svolgere il lavoro di necroforo. Inoltre il contatto con il mio attuale socio si è andato, via via, rafforzando con servizi di portantino a chiamata. Il passo successivo è stato determinato della chiusura e cessione dell’attività di un’agenzia funebre di San Severino che assieme a Nicola Recanatini abbiamo rilevato (l’agenzia si trova in via Nazario Sauro 5; ndr)”.

Che ne pensa del lavoro e del rapporto con le persone?

“Questo lavoro spesso è considerato stravagante, si porta dietro anche qualche pregiudizio e battutina, ma pochi lo conoscono davvero. Io ne parlo in maniera molto aperta, pure in modo autoironico, se posso, così le persone si tranquillizzano”.

Ma lei in particolare cosa fa?

“Assisto le famiglie da quando entrano in ufficio, cioè dal disbrigo delle prime pratiche per il servizio funebre, fino al cimitero e, se necessario, anche oltre. Presenzio in ogni fase per controllare che tutto vada secondo quanto stabilito”.

Cosa occorre avere?

“Servono empatia, tanta pazienza e capacità di essere vicini alle persone, dando sostegno e sicurezza in un momento particolarmente doloroso e delicato della vita”.

Nello specifico “OF Città di San Severino Marche” di cosa si occupa?

“Di gestione pratiche burocratiche (assistiamo i clienti negli adempimenti legati al funerale e ci occupiamo di tutto l’iter burocratico); di allestimento delle camere ardenti (sia presso l’abitazione delle famiglie sia nelle strutture sanitarie); di lapidi e urne (oltre alla fornitura di cofani funebri e bare, collaboriamo con artigiani per fornire lapidi ed elementi di architettura cimiteriale); di affissioni funebri (con la realizzazione del manifesto stesso); del trasporto della salma… Di recente “OF Citta’ di San Severino Marche” offre anche un ulteriore servizio, attraverso la partnership con ‘Infortunistica Tossani’. Si tratta di una squadra di professionisti che si occupa di tutelare i diritti di chi ha subito un danno offrendo un supporto completo agli assistiti e alle loro famiglie, una valutazione gratuita e nessun costo nel caso in cui non si ottengano risarcimenti. Cerchiamo in ogni caso di essere vicini alle persone anche dal punto di vista economico, offrendo un servizio svolto con competenza, professionalità e a costi contenuti e dignitosi”.

Seguite anche il servizio di cremazione?

“Sì, con il disbrigo di tutte le pratiche amministrative necessarie a ottenere l’autorizzazione alla cremazione da parte del Comune competente; poi prenotiamo il Crematorio e provvediamo alla successiva restituzione delle ceneri”.