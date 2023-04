Emozioni senza fine alla presentazione del libro “I muri del silenzio” con i racconti delle vite di sisma e dopo il sisma. L’iniziativa, ospitata nella sala Aleandri del teatro Feronia e patrocinata dal Comune, si è svolta alla presenza delle autrici, Silvia Tamburriello e Miriam Rosa Togni.

Un pomeriggio segnato dai ricordi e dalle testimonianze, provenienti da San Severino, Visso e Camerino; di chi il terremoto lo ha vissuto sulla propria pelle e che oggi, ad anni di distanza da quel lontano 2016, ne vive ancora le conseguenze.

Tra i tanti racconti del libro anche quello del sindaco Rosa Piermattei. La sua storia, raccolta al telefono in tempo di pandemia e fedelmente riportata dalle autrici con l’intervista fornita nel 2021, è stata letta nel corso della presentazione per ricordare la concitazione dei primi giorni, il dover imparare in fretta come organizzare la gestione delle emergenze con il costante obiettivo del fare il bene della città.

Nel suo intervento il sindaco ha riconosciuto il valore del lavoro svolto con il libro e l’importanza del veicolare il messaggio con la sua diffusione, l’impatto emotivo che lei stessa ha provato e, partendo dall’ascolto delle letture, ha arricchito il successivo dibattito riportando di prima mano la situazione aggiornata di San Severino e del suo vastissimo territorio comunale.

L’emozione in sala è stata forte per tutti i presenti, per le vibranti letture di Patrizia Giardini e Marcello Moscoloni.