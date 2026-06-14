Palio dei castelli: Settempeda vince di nuovo fra i grandi, Serralta primeggia fra i bambini

Rione Settempeda succede a… se stesso nel Palio dei Castelli dei grandi, mentre fra i piccoli si impone il castello di Serralta che migliora quindi il secondo posto ex aequo dello scorso anno. Festa grande nella magica ellisse di Piazza del Popolo a San Severino dove circa 2.500 spettatori hanno vissuto una serata splendida dal punto di vista meteorologico ed emotivamente forte.

Nella finale del tiro alla fune baby gli arancioneri di Serralta non hanno concesso scampo ai blu di Villa di Cesolo imponendosi per due tirate a zero, mentre nella corsa delle torri l’equipaggio giallorosso di Settempeda ha costretto alla resa gli arancioneri. Vittoria che tuttavia non è stata sufficiente per risalire la classifica. Serralta l’ha spuntata con merito sui rosanero di Taccoli e proprio su Settempeda, guadagnando il Palio dipinto dalle scuole dell’Infanzia dell’Ic Tacchi Venturi. Settempeda ha concesso il bis d’autore fra i grandi, dove ha marcato il terzo successo nelle ultime quattro partecipazioni.

Nella competizione fra tiratori successo in rimonta di Serralta che, dopo aver perso la prima tirata, è riuscita a ribaltare il verdetto ai danni di Cesolo grazie anche ad un pizzico di buona sorte nella scelta del campo. Nell’adrenalinica corsa delle torri subito fuori Serralta. In semifinale brivido per la caduta, per fortuna senza conseguenze, di un atleta di Di Contro in prossimità del traguardo.

Il team gialloblù ha ceduto a Cesolo per poi disunirsi nella finalina a vantaggio di Oltre le Mura. Nella sfida decisiva Settempeda ha tirato fuori gli artigli, domando Cesolo ed incamerando il Palio, quest’anno un cencio doppio. Al dipinto donato da Comiziano, comune partenopeo che venera lo stesso patrono San Severino, si è sommato infatti il Palio classico di un’artista locale, Laura Antonelli. Nel corso della serata applausi per lo spettacolo di fuoco, acrobati e bandiere “Fiamme dal mare” e per le “Soavi allegrezze”, danze storiche dei Da Varano. Prima dell’attesissimo spettacolo di fuochi d’artificio con base musicale della pirotecnica Santa Chiara menzione speciale per l’unica tiratrice donna della competizione adulti, Chiara Corsi, già partecipante alla kermesse iridata di Taipei.

Quindi i premi per il 4° concorso Finestre in festa che ha visto la vittoria della Casa di riposo Lazzarelli fra i gruppi e di Giovanna Leonori, che l’ha spuntata su Daniela Jachetta ed Elisa Meschini fra i singoli. «Sono state due settimane di festa meravigliose – ha commentato al termine il sindaco, Rosa Piermattei – con una splendida cornice di pubblico per la festa del nostro Patrono. Davvero un bell’inizio d’estate per tutta la cittadinanza di San Severino».

CLASSIFICA FINALE TIRO ALLA FUNE GRANDI

Serralta, Cesolo, Settempeda, Oltre le Mura, Di Contro

CLASSIFICA FINALE CORSA DELLE TORRI

Settempeda, Cesolo, Oltre le Mura, Di contro, Serralta

CLASSIFICA FINALE PALIO GRANDI

Rione Settempeda 115 punti, Villa di Cesolo p.101, Contrada Oltre le Mura p.89, Castello Serralta p.79, Rione di Contro p.67

CLASSIFICA FINALE TIRO ALLA FUNE PICCOLI

Serralta, Colleluce, Taccoli, Settempeda, Di Contro, Oltre le Mura, Cesolo

CLASSIFICA FINALE CORSA DELLE TORRI PICCOLI

Settempeda, Serralta, Taccoli, Oltre le Mura, Cesolo, Colleluce, Di Contro

CLASSIFICA FINALE PALIO PICCOLI