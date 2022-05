“La minoranza serve, eccome, quando raccoglie le esigenze dei cittadini e sprona l’Amministrazione comunale a fare di più e a fare meglio”. Nello scorso autunno, prima con una comunicazione a mezzo stampa, poi con una mozione presentata in Consiglio comunale, il gruppo consiliare “Insieme per San Severino” aveva sollecitato l’Amministrazione comunale a provvedere con urgenza alla recinzione del giardino della scuola media “Padre Tacchi Venturi”, a causa del degrado dello stesso, obiettivo di ripetuti episodi di vandalismo.

“I cittadini ci hanno chiesto di dare voce alla loro preoccupazione per la salute e la sicurezza dei bambini che frequentano la scuola e la nostra azione politico-amministrativa ha spinto il sindaco e la giunta a stanziare, in fase di assestamento di bilancio, le risorse per un’opera quanto mai necessaria e urgente. Cerchiamo di svolgere con impegno il compito di controllo, di garanzia e di stimolo che l’ordinamento ci assegna e di essere punto di riferimento per quanti desiderano migliorare l’azione amministrativa”.

Tarcisio Antognozzi, Tiziana Gazzellini, Alberto Pilato (gruppo consiliare “Insieme per San Severino”)