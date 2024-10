Prima vittoria in campionato per il Serralta: 3-1 contro la Vis Gualdo

Segnali di crescita per il Serralta che, dopo due sconfitte (il recupero contro il Caldarola che si è giocato mercoledì per poco più di dieci minuti ha visto confermato il risultato di 1-2), trova la prima vittoria in campionato al terzo turno, quello casalingo contro la Vis Gualdo (3-1). Sulla carta sembrava poter essere una gara alla portata e sul campo campo lo si è visto, ma per merito di un Serralta in serata, determinato, convinto e concreto che non ha lasciato scampo agli avversari. Subito approccio giusto e partenza sprint per i ragazzi di Masciani che costruiscono la prima occasione con Tommaso Vissani che viene servito in verticale da Rapaccioni e che al momento del tiro viene contrastato da un difensore. Al 12’ è ancora il centravanti di casa pericolosissimo con una pregevole girata che sfiora il palo (portiere immobile) su invito da destra di Sparvoli. Punteggio che cambia al minuto 37: Orlandani, uno dei migliori, pennella dalla trequarti un pallone che raggiunge Falconi bravissimo a girare di testa ed a trovare l’incrocio dei pali.

Il neo acquisto Falconi, protagonista della serata, si ripete dopo cinque minuti della ripresa. Assist di Rocci in area per il compagno che insacca in diagonale. Al 12’, in maniera inaspettata, arriva l’episodio che rimette in corsa il Vis Gualdo. Intervento in area ingenuo di Gega che consegna un rigore agli ospiti trasformato da Canullo. Ci pensa però Tommaso Vissani a ristabilire le giuste distanze con i rivali siglando il tris (minuto 34): il numero nove ruba palla a Pallotta al limite dell’area e poi scarica un sinistro potente e preciso che trafigge il portiere. Il finale è di gestione tranquilla per i settempedani consapevoli di poter arrivare al termine con un bel risultato e infatti, a parte un tentativo di Ndiour dal limite con rasoterra che Lanari blocca, si arriva al fischio finale senza difficoltà e con la soddisfazione dei primi tre punti in classifica. Il Serralta in settimana (martedì) sarà chiamato all’impegno di Coppa in quel di Cingoli mentre nella prossima giornata di campionato ci sarà la dura trasferta sul campo della Treiese.

SERRALTA-VIS GUALDO 3-1

MARCATORI: pt 37’ e st 5’ Falconi, 12’ Canullo su rigore, 34’ Tommaso Vissani

SERRALTA: Lanari, Sparvoli, Crescenzi, Orlandani, Cruciani, Testa, Rapaccioni (19’ st Moretti), Rocci (37’ st Simonetti), Vissani (41’ st Cambriani), Gega (30’ st Lacchè), Falconi (33’ st Cappellacci). A disp. Spadoni, Baruni, Magarelli, Buratti. All. Masciani

VIS GUALDO: Massucci, Farroni (18’ st Forti), Segovia B. (41’ st Keita), Segovia F., Pallotta (26’ st Metaj), Dembelè, Segovia R., Lulani (28’ st Pesaresi), Ndiour, Canullo, Guglielmi. A disp. Morichetti, Perfetti, Scagnetti, More, Carletti. All. Pochini

ARBITRO: Zeppilli di Macerata

Roberto Pellegrino