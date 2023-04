Mai come questo anno la Pasqua assume per la Casa di riposo “Lazzarelli” il senso della Resurrezione. Accantonato lo spettro del Covid 19, la struttura guarda con nuovo ottimismo al futuro e si accinge a riaprire le porte, sbarrate per tanto tempo, alla vita con speranza ed entusiasmo.

Per questo la “Lazzarelli” ha immaginato di condividere questo momento di gioia con la popolazione di San Severino, consentendo a tutti di poter visitare l’altare della Reposizione allestito nella Cappella interna della struttura.

Gli ospiti, coordinati dal servizio animazione, dalla presidente Teresa Traversa e dai consiglieri Gianni Gianfelici e Americo Eugeni, hanno partecipato direttamente all’allestimento del “sepolcro” e sono felici di esporre il loro lavoro, incentrato sul senso della vita durante l’età matura e sulla necessità di costruire un ponte intergenerazionale con i giovani, con quanti verranno a visitarlo dalle ore 20 alle ore 22 di giovedì 6 aprile.

Con l’occasione la presidente Teresa Traversa, il Consiglio di amministrazione, il personale e gli ospiti della “Lazzrelli” augurano a tutti una serena Pasqua e l’augurio di cogliere il senso profondo di questa Festa.