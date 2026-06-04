Settempeda, secondo colpo di mercato: dalla Cluentina arriva Ousmane Ceesay

La Settempeda prosegue la campagna di rafforzamento e piazza la seconda nuova entrata. Si tratta di un grande colpo: Ousmane Ceesay. Con una trattativa rapida e concreta la dirigenza porta a casa uno dei pezzi pregiati del mercato ed uno dei giocatori più interessanti in assoluto oltre che tra i più richiesti. Il calciatore gambiano è pronto al salto di categoria per affrontare da debuttante il torneo di Promozione e lo farà vestendo la maglia biancorossa dopo aver vissuto le esperienze nel calcio maceratese in Terza (Carima) e in Prima (Cluentina) arrivando dal Senegal dove ha giocato nel massimo campionato del Paese africano. Per Ceesay, dunque, ci sarà una vetrina importante per mettersi ancor di più in mostra, migliorare, crescere e confermare tutte le sue qualità indubbiamente non comuni. Grande fisicità, rapidità, tecnica e duttilità: sono queste le peculiarità di Ousmane che può ricoprire diversi ruoli (“in Italia ho cambiato un po’ il mio ruolo, giocando soprattutto da centrocampista, ma posso svolgere altri compiti come quelli di esterno e trequartista”, si descrive così l’ex Cluentina), tutti svolti con spiccate caratteristiche offensive.

Subito dopo la firma, Ceesay ha raccontato la sua soddisfazione per l’arrivo a San Severino: “Sono felicissimo. L’opportunità che mi ha dato la Settempeda è grande e vorrei iniziare quanto prima. Sarà per me la prima volta in un nuovo campionato e confido di fare bene anche grazie all’aiuto del mister e dei compagni. Da subito ho capito che la decisione migliore per la mia carriera sarebbe stata questa. Mi è piaciuto davvero tutto: i dirigenti, l’ambiente, le persone che ho incontrato, lo stadio. So che la squadra ha fatto bene e che sarà competitiva anche quest’anno. Sono uno che punta ad obiettivi importanti e che vuole vincere così come la società che è stata chiara da questo punto di vista. Il progetto sportivo mi è stato spiegato con chiarezza e nei dettagli: mi ha convinto e mi piace perciò il mio sì è arrivato naturale. Ammetto che molte società mi hanno cercato, anche di recente, ma a tutte ho detto che avevo già deciso e trovato la nuova squadra e quindi non ho voluto sentire nessuno anche perché avendo già dato la mia parola alla Settempeda non avrei mai cambiato idea. Non vedo l’ora di giocare per la mia nuova squadra e sono prontissimo a dare il massimo”.