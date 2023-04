Il Comune ha pubblicato il bando per la formazione di una graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il bando è rivolto a coloro i quali hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello di mercato. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini Irpef, salva l’ipotesi in cui un componente – ad esclusione del coniuge non legalmente separato – intenda costituire nucleo familiare autonomo, dalle persone unite civilmente e dai conviventi di fatto. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica che dimostri la sussistenza di tale stato da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del bando stesso.

La domanda va presentata in bollo da 16 euro utilizzando esclusivamente l’apposito modulo in distribuzione gratuita presso l’ufficio Servizi alla persona del Comune di San Severino, in piazza del Mercato (tel. 0733641311 oppure 0733641308) o scaricabile dal sito istituzionale dell’ente.

L’ufficio Servizi alla persona è a disposizione per assistere gli interessati nella compilazione della domanda previa prenotazione telefonica di appuntamento.

La domanda di partecipazione al bando va presentata in uno dei seguenti modi:

– tramite consegna diretta all’ufficio del Protocollo del Comune di San Severino Marche (che ne rilascerà ricevuta) negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13);

– a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. entro e non oltre la scadenza del termine;

– tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it.

Le domande dovranno pervenire al Comune entro il termine perentorio della scadenza fissata per il giorno 13 maggio 2023.