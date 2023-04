Taglio del nastro, domenica scorsa, per il nuovo centro beauty e wellness Estetica Serena. Alla cerimonia d’inaugurazione ha partecipato, tra gli invitati, anche il sindaco Rosa Piermattei.

Dopo anni di esperienza la titolare Serena Zagaglia ha deciso di proseguire il suo cammino professionale da imprenditrice del settore benessere.

“L’inaugurazione di una nuova attività è un segnale molto importante per la nostra città e per la nostra comunità perché significa che questo nostro territorio è vivo e su di esso ci sono persone che amano investire”, ha detto il primo cittadino settempedano in occasione del taglio del nastro.

Il centro estetico è aperto nei nuovi locali di viale della Resistenza.