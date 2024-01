Riparte anche il Serralta in 3^ Categoria: 3-3 contro il Nicolò Ceselli

Continuano i “botti” di Capodanno anche a ridosso dell’Epifania nella partita che ha segnato il ritorno in campo del Serralta nel torneo di Terza dopo la sosta. Pirotecnico, intenso, combattuto, emozionante e con colpi di scena il 3-3 fra i gialloblù e il Nicolò Ceselli. Era un match sentito ed atteso per vari motivi, primo fra tutti perché le due formazioni erano appaiate al secondo posto (quota 23) e c’erano quindi in palio punti pesanti per la corsa play off. Le attese della vigilia non sono andate certo disattese perché si è visto un match divertente e ben giocato da ambo le parti e che è rimasto in bilico fino all’ultimo secondo dopo che nei 90’ le cose sono cambiate più volte (doppio vantaggio ospite, pareggio dei locali, di nuovo avanti il Nicolò Ceselli e, infine, pari definitivo del Serralta all’ultimo respiro). Insomma, gara tirata e che ha fornito spunti importanti per i due tecnici e che ha dimostrato come le due squadre abbiano indubbi valori e che potranno dire la loro in stagione per stare al vertice e puntare ad obiettivi di primo piano. Al tirar delle somme un punto che viene ben accolto da tutti e che consente di muovere la classifica tenendo ancora dietro le dirette inseguitrici. Nel prossimo turno Serralta sul campo della Robur.

La cronaca

Finite le festività torna in campo anche la Terza Categoria e nel girone maceratese il 2024 propone per la dodicesima giornata l’interessante sfida da piani alti della classifica fra Serralta e Nicolò Ceselli del tecnico settempedano Fabio Quagliuzzi. Locali in piena emergenza. Numerose assenze eg organico ridotto all’osso con mister Masciani che deve fare di necessità virtù ricorrendo a molti nuovi elementi. Dopo 10’ di gioco il punteggio cambia e sono gli ospiti a passare in vantaggio. Favale trasforma un calcio di punizione (vertice dell’area) trovando una perfetta parabola che entra sotto l’incrocio senza che Spadoni, pur tuffandosi, possa intervenire. Inizia di partita terribile per il Serralta che si ritrova sotto di due reti al 15’. Palla in profondità con Spadoni superato in uscita e facile appoggio nella porta vuota da parte di Gasparrini. Il merito dei padroni di casa è quello di reagire subito. I primi tentativi, senza esito, sono di Sfrappini e Rapaccioni, ma quello che si concretizza giunge al 20’. Sugli sviluppi di una palla inattiva il portiere ospite respinge corto e nella mischia è lesto e bravo Sfrappini a trovare il pallone e il varco giusto per mettere in rete accorciando le distanze. Al 25’ fa tutto da solo Moretti. Recupera palla e tira rasoterra chiamando alla parata Santucci. Prima del riposo buona chance per Raponi che in area perde l’attimo per calciare e viene fermato. In avvio di secondo tempo è capitan Lambertucci a provarci e per ben due volte: girata sopra la traversa e tocco da breve distanza senza esito. Il Serralta spinge e con Pelagalli va al tiro però debole e centrale. Al 25’ ecco la possibilità di pareggiare per i gialloblù. Palla in area dalla bandierina e tocco di mano di un difensore. Infrazione che genera il penalty per il Serralta. Sul dischetto va Pelagalli che però si fa parare il tiro da Santucci che intuisce e blocca a terra. Poco male perché un minuto dopo il pari è servito. Crossa dal fondo e colpo di testa preciso di Lambertucci che fa 2-2. A questo punto del match sono gli ospiti a reagire bene prendendo campo e possesso del pallone. E’ bravo Spadoni a fermare un tiro con un plastico intervento, poi è la traversa a salvare il Serralta. Capitolazione che però arriva al minuto 40 quando Barboni infila Spadoni in uscita. Si fa dura per i gialloblù che devono far fronte anche all’uomo in meno vista l’espulsione di Paciaroni in un momento della gara all’insegna del nervosismo, dei falli e dei cartellini sventolati dall’arbitro Polizzi. Il lungo recupero (8’) appare tutto in salita per un Serralta che ci prova dando fondo alle ultime energie, ma le occasioni latitano. Quando sembrava finita però ecco l’episodio che cambia il finale e il punteggio. Minuto 97. Punizione pro Serralta da posizione defilata. Batte Pelagalli che indovina una traiettoria micidiale e magistrale che trafigge Santucci regalando ai suoi il 3-3 con riscatto personale dopo il rigore fallito. Gioia immensa per i locali autori di una autentica impresa che, però, rischiano pochi secondi dopo su di un colpo di testa alto di poco. Su questa azione termina un match incredibile che consegna ai protagonisti un punto a testa.

Il tabellino

SERRALTA-NICOLO’ CESELLI 3-3

MARCATORI: pt 10’ Favale, 15’ Gasparrini, 20’ Sfrappini; st 26’ Lambertucci, 40’ Barboni, 52’ Pelagalli

SERRALTA: Spadoni, Paciaroni, Rapaccioni, Lambertucci (40’st Fabrizi, 45’st Baruni Roland), Angeloni, Crescenzi, Raponi, Lacchè, Sfrappini, Cambriani (10’st Pelagalli), Moretti. A disp. Baruni Qazim, Elisei, Magnapane, Bisonni. All. Masciani

NICOLO’ CESELLI: Santucci, Taddei, Ronconi, Bordolini, Acuti, Rimatori, De Ronzi, Favale, Ciocchetti Stefano, Gasparrini, Pelosi. A disp. Salvucci Daniele, Salvucci Mauro, Micucci, Palmieri, Pietrangeli, Pettinari, Barboni, Bianchini, Ciocchetti Adriano. All. Quagliuzzi

ARBITRO: Polizzi di Macerata

Roberto Pellegrino