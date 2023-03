Il coach Alberto Giuliani ha vinto alla guida dell’Olympiacos Pireo la Challenge Cup, una delle competizioni europee per Club. Dopo aver battuto per 3-0 il Maccabi Tel Aviv nel match di andata, la formazione di Atene si è ripetuta in casa con un altro secco 3-0: 25-16, 25-21 e 25-16. Nulla da fare, quindi, per gli israeliani che devono chinare il capo di fronte alla superiorità tecnico-agonistica del sestetto di coach Giuliani, guidato in cabina di regia da Dragan Travica.

Per il “nostro” Alberto è la prima Challenge Cup, seconda coppa europea della sua carriera dopo la Cev vinta nel 2009-2010 con Cuneo.

L’Olympiacos è al vertice del campionato greco e Giuliani è stato nominato di recente anche Ct della Nazionale turca.