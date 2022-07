“Il nostro compito nei confronti del bambino: gettare un raggio di luce e proseguire il nostro cammino” (Maria Montessori)

L’anno educativo è ormai giunto al termine e per i genitori dei bambini di tre anni è tempo di pensare al momento in cui si farà il passaggio alla Scuola dell’Infanzia. Il “grande” del nido diventa il “piccolo” nella nuova realtà, deve lasciare affetti ormai consolidati per costruirne di nuovi e abbandonare esperienze ben note per affrontarne altre sconosciute con compagni e maestre nuovi.

Ci sono tante aspettative… C’è la paura di ciò che comporterà questo cambiamento importante… C’è il desiderio di crescere, di fare nuove scoperte…Pertanto, è molto importante che questo passaggio sia il più sereno ed organizzato possibile.

Le insegnanti delle Scuole dell’Infanzia (Cesolo, Gentili, Luzio, Virgilio) e le educatrici dei tre nidi di San Severino (Comunale, Eden del bimbo, Hakuna Matata) hanno voluto creare un momento socializzante per mettere in contatto le diverse realtà scolastiche.

I bambini delle rispettive scuole hanno potuto scartare vicendevolmente un pacco regalo contenente uno o più racconti che evidenziassero esperienze, storie e vissuti maturati dai bambini. Questo momento è stato sicuramente il preludio a nuove esperienze e progetti futuri che interesseranno il percorso da zero a sei anni nel Comune di San Severino, perché è necessario mantenere una continuità tra realtà scolastiche non sempre in comunicazione tra loro, per poter mirare al benessere dei bambini e poter sostenere la continuità del loro percorso educativo.